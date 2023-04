Comune, i dissidenti giocano all’attacco 

La temperatura sale e non è solo colpa del meteo di fine aprile. L’incontro chiarificatore tra il sindaco Massimiliano Sanna e i componenti della nuova compagine consiliare “Prospettiva Aristanis” ha chiarito, sì, un aspetto: Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti non si accontenteranno di un ruolo in seconda fila. Si proclamano in maggioranza, ma avanzano precise richieste: non parole, ma fatti e un cambio di passo in Giunta che tradotto significa azzeramento dell’esecutivo. Il messaggio è arrivato chiaro e forte al primo cittadino che in fretta e furia ha riconvocato attorno al tavolo politico i suoi alleati.

La riunione

È il terzo incontro in poche settimane, segno evidente del clima teso. Nessuno è disposto a cedere di un millimetro per far spazio al nuovo gruppo in cabina di regia: né i partiti meno rappresentati nell’assemblea come Forza Italia (con un unico consigliere) tanto meno quelli più nutriti come l’Udc. «Non hanno titolo per chiederlo - tuona Giuliano Uras, capogruppo di Sardegna 20Venti - mettono in discussione i cardini su cui per la prima volta il centrodestra si è ritrovato compatto: noi non escludiamo nessuno, ma chi non rispetta le regole è fuori dalla maggioranza». Il tavolo dell’esecutivo resta blindato e neppure l’ipotesi di viaggiare per i prossimi quattro anni con tredici voti risicati sembra impensierire gli alleati anche se in calendario ci sono appuntamento importanti, come l’approvazione del Bilancio.

Il futuro

La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro: la presenza al tavolo del gruppo Prospettiva Aristanis è legata a una condizione: «Chiediamo che dichiarino formalmente la loro adesione alla maggioranza - aggiunge Fulvio Deriu, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - nella nota firmata da Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti c’è una contraddizione di fondo: ribadiscono l’immutato sostegno alla realizzazione del programma di governo, ma affermano che tutte le maggioranze di governo sono, prima ancora che la sommatoria di sigle politiche, un insieme di persone portatrici di culture politiche differenti di cui bisogna obbligatoriamente tener conto». La coalizione, dunque, chiede garanzie e nessuna fuga in avanti. L’unica apertura riguarda la composizione delle commissioni consiliari, con la surroga di Carmen Murru e l’ingresso di Davide Tatti». Ma il rischio che i nuovi assetti tra i banchi dell’Aula degli Evangelisti si trasformino in un boomerang per i consiglieri di Prospettiva Aristanis non è poi così remoto.