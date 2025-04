Comune, i conti non tornano 

Il Comune nel primo trimestre di quest’anno ha sborsato più di quanto abbia incassato: un milione e 200mila euro è il saldo negativo finale. Al lordo di partite di giro e investimenti le uscite sono state 21.2 milioni, le entrate 20 milioni. Il Siope, sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, dice anche altro.

I conti non tornano

I tributi pagati dai 22mila contribuenti nei primi tre mesi di quest’anno non hanno coperto le retribuzioni del personale dipendente: 1.8 incassati e 1.9 pagati per stipendi e annessi tipo buoni pasto (33mila euro). Le spese più sostanziose riguardano le buste paga e la parte contributiva che per il personale a tempo pieno è stato all’incirca pari a quella del 2024 mentre la per quello a tempo determinato si è triplicata: 450mila euro più 8mila di straordinari contro i 178mila e zero straordinari. Un dato che con le assunzioni in corso forse diminuirà ma di converso crescerà la voce che riguarda il personale fisso, quindi nel complesso le retribuzioni sono destinate a salire.

Imposte e tasse

Nelle entrate relative ai tributi (sempre per i primi tre mesi dell’anno rapportati a quelli del 2024) balza il milione in meno relativo all’Imu (723 mila euro a fronte dell’1.7 milioni) dovuto al ritardato pagamento della rate di dicembre. Le entrate extra tributarie non registrano variazioni significative mentre scendono di 100mila euro gli incassi per multe e sanzioni varie (217mila contro 321mila). Nei 20 milioni di incassi totali, 4.2 sono da “regolarizzare”, una sorta di limbo contabile in attesa di passare ai vari capitoli. Per quanto riguarda le spese oltre quelle per i dipendenti, in aumento la voce “acquisto di beni e servizi” che da 6.7 sale a 7.5 milioni di euro. Da segnalare i 91mila euro di carburanti, 175mila di indennità e rimborsi agli amministratori, il milione 200mila per la raccolta dei rifiuti e i 657mila euro per contratti di servizio con società in house.

Il sindaco

«Il primo trimestre - commenta il sindaco, Massimiliano Sanna - è in linea anche se la parte entrate è legata agli incassi Tari e Imu che si realizzeranno più avanti. I conti sono in equilibrio e tali devono restare. Questa amministrazione continua a prestare la massima attenzione all’aspetto finanziario anche accelerando il recupero dei tributi rimasti inevasi. Di fronte alle risposte che i cittadini giustamente si attendono però tutti i Comuni devono fare i conti con bilanci sempre più risicati. La Regione con la Finanziaria ha stanziato altre risorse e questo ci tranquillizza».

