Comune, i 5 fascicoli “congelati” 

Quando questa pazza crisi finirà, perché dovrà pur finire, inizieranno a montare i problemi messi in frigo da una maggioranza da un anno in costante ebollizione. L’elenco delle questioni in sospeso sarebbe lungo, a iniziare dalla programmazione in vista di un autunno che, con la fine del Reddito di cittadinanza, è destinato ad aprire versanti sul fronte lavoro e sociale. Bastano e avanzano cinque questioni: regolamento dei dehor, stazione Arst, mercato di via Mazzini, palazzo Paderi, Zone a traffico limitato.

Dehor

Una spina che la maggioranza, per contrasti interni, non riesce a togliere. Il regolamento ereditato dalla passata amministrazione di Andrea Lutzu, rivisitato da questa di Massimiliano Sanna, dopo diversi passaggi in commissione consiliare non si sa bene dove sia andato a finire.

La Giunta ancora prima dell’apertura della crisi aveva chiesto e ricevuto dallo studio legale di Mauro Barberio un parere pro veritate per definire la situazione dei cinque dehor autorizzati dagli uffici di piazza Eleonora in assenza del regolamento. Silenzio. Il regolamento si occupa di disciplinare anche degli spazi pubblici destinati alla ristorazione che anche dopo il Covid continuano ad essere occupati in totale anarchia quasi che l’emergenza sanitaria non sia mai cessata.

Stazione Arst

L’Azienda dei trasporti sta mettendo a punto il trasferimento dell’autostazione da via Cagliari al Centro intermodale. La circolazione stradale dovrà essere rivista e l’amministrazione comunale dovrà necessariamente dire la sua.

E soprattutto: che fare dell’autostazione dei pullman di via Cagliari? Con la crisi due mesi persi.

Mercato civico

L’unico fronte che si è mosso in via Mazzini è quello giudiziario con 4 avvisi di garanzia a due dirigenti comunali e altri due ad altrettanti dirigenti dell’impresa Pellegrini che ha costruito il parcheggio. Ma che farne del rudere di via Mazzini e dove trovare i due milioni euro per i lavori, non si ha neppure l’idea.

Palazzo Paderi

Lo stabile di piazza Eleonora dovrebbe passare dall’Asl al Comune ma è da anni che ne parla. Quando la strada sembrava spianarsi è piombata la crisi e non si è mossa neppure una foglia.

Ztl

L’ex assessore Ivano Cuccu era stato chiaro: si parte con le telecamere ai varchi. La crisi ha bloccato il progetto, le telecamere non sono state acquistate e tutto il piano è rimasto appeso per aria.

Questo e altro sta pagando la città, che ormai esasperata chiede che si arrivi a una decisione: o si chiude in settimana o si va a casa. Non esiste altra soluzione.

