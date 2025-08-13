Comune, guerra ai furbetti del cartellino 

Ridistribuzione del personale nelle diverse aree, orari di lavoro ridefiniti, turnazione, permessi, flessibilità negli orari di ingresso e uscita dagli uffici e dai cantieri. La Giunta comunale di Serramanna avvia la riorganizzazione degli uffici e servizi dell’Ente, con una delibera che detta indirizzi al responsabile del servizio Personale affinché «provveda senza indugio alla gestione delle necessarie relazioni sindacali finalizzate all’approvazione del disciplinare inerente il nuovo orario di lavoro dei dipendenti comunali». Il tutto per provare a chiudere la crisi seguita alla proclamazione dello stato di agitazione sindacale dei dipendenti (che denunciano «carenze nella pianta organica che costringe a carichi di lavoro pesanti e casi di stress da lavoro correlato») che dura dal 24 gennaio scorso.

Le novità

Via, quindi, al nuovo disciplinare sull’orario di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con rientri pomeridiani il martedì e giovedì, dalle 15 alle 18) dei dipendenti comunali che contempla i diversi aspetti del servizio: tra gli altri, flessibilità, straordinario, permessi, ferie, pause, e una nuova articolazione degli orari di lavoro che, relativamente al personale della polizia locale, sono definiti «rigidi, con una tolleranza massima di 10 minuti».

Il sindaco

Il sindaco Gabriele Littera, che dall’inizio del suo mandato fa i conti con «la grave carenza di personale», nega che si tratti di una stretta: «La riorganizzazione degli uffici non ha intenti negativi o punitivi, al contrario si tratta del tentativo di ottimizzare i servizi rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali. È cambiata la struttura tecnologica e questo è il momento di fermarsi ed organizzarci al meglio», commenta Littera. Sarà, ma alcuni passaggi dell’atto votato dall’esecutivo del sindaco Littera, che «prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione» con i comunali, evidenziano qualche frizione tra l’Amministrazione e i dipendenti.

Clima pesante

«Ad oggi, alcuna proposta concreta volta al superamento dell’attuale fase di stallo e delle criticità rappresentate, è pervenuta da parte dei dipendenti», si legge nella delibera della Giunta comunale, che «prende le distanze da taluni atteggiamenti lamentati dai dipendenti non riconducibili a questa amministrazione, che punta alla prevenzione del conflitto di lavoro, riducendo al minimo indispensabile gli interventi di carattere repressivo». Da qui l’esigenza di «avviare una ampia riorganizzazione dell’Ente, con un processo di rafforzamento strutturale in termini di risorse umane che riguarda dieci nuovi dipendenti (alcuni dei quali ancora in attesa di prendere servizio), per la prevenzione delle problematiche interpersonali che possono sorgere tra i lavoratori, per l’equilibrio tra lavoro e vita privata, una migliore distribuzione degli orari di lavoro e incremento del trattamento economico fondamentale».

«Abbiamo destinato più personale all’area Amministrativa, perché era la più deficitaria», continua il sindaco Littera, che nel nuovo organigramma assegna 7 figure all’area Amministrativa, 7 all’area Finanziaria, 10 all’area Tecnica, 4 al settore dei Servizi sociali, e 5 alla Polizia locale.