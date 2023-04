Comune, guardia armata in azione 

«Era da tempo che gli uffici segnalavano qualche difficoltà nella gestione del pubblico, specie in quei servizi che si interfacciano maggiormente con gli utenti: servizio anagrafe, protocollo e servizi sociali - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - non sono mancati i campanelli d’allarme, in qualche caso sono dovuti intervenire i Vigili urbani».

I più frequenti sono i battibecchi allo sportello. Purtroppo però più di una volta a qualcuno sono anche saltati i nervi e diventano sempre più frequenti le aggressioni verbali nei confronti dei dipendenti dei servizi sociali. «Perfino qualche calcio al messo comunale», fanno sapere da Palazzo degli Scolopi.

Ecco perché, da giorni, a presidiare gli ingressi del Comune in piazza Eleonora c’è una guardia armata. Il servizio è stato istituito su proposta della dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse Maria Rimedia Chergia alla luce dei numerosi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi tra i corridoi del Municipio.

L’allarme

«Era da tempo che gli uffici segnalavano qualche difficoltà nella gestione del pubblico, specie in quei servizi che si interfacciano maggiormente con gli utenti: servizio anagrafe, protocollo e servizi sociali - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - non sono mancati i campanelli d’allarme, in qualche caso sono dovuti intervenire i Vigili urbani».

Meglio prevenire che curare, recita un vecchio proverbio e lo scorso 28 marzo è arrivata la determina che affida il servizio alla cooperativa Vigilanza la Nuorese. Ad accogliere gli utenti nel palazzo comunale c’è una guardia armata, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 19, per un totale di 37 ore settimanali.

Il servizio

«Finora l’ingresso è stato presidiato da alcuni dipendenti comunali - spiega la dirigente - uno è andato in pensione circa un anno fa, l’altro lo farà ad agosto. Era necessario, dunque, rivedere l’organizzazione prevedendo un servizio costante e continuativo, senza interruzioni per ferie, assenze o malattia».

Il costo per le casse civiche sarà di 19,20 euro più Iva all’ora, 37mila euro annue per 1.930 ore. Altre 5mila sono stati stanziati per un eventuale servizio di portierato «da attivare di volta in volta - spiega Maria Rimedia Chergia - in base alle esigenze extra e su richiesta dell’Ente come uscita del Gonfalone, l’apertura e chiusura dello stabile comunale in orari extra lavorativi o festivi, al costo di 14,50 euro all’ora». In tutto 51mila euro, Iva compresa.

«Ruolo preventivo»

Il primo cittadino precisa che «la vigilanza armata ha un ruolo essenzialmente preventivo. La presenza di un servizio di sicurezza privata - spiega Sanna - agisce come un efficace deterrente in grado di garantire l’ordine pubblico». Il bilancio delle prime tre settimane è positivo: «L’affluenza del pubblico - riferiscono da Palazzo degli Scolopi - è stata più ordinata e regolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata