Comune, grandi manovre verso Forza Italia  

Il sindaco Alfonso Marras non si sbilancia ma a breve farà una comunicazione ufficiale e potrebbero esserci altre novità importanti in Comunale. Negli ambienti politici bosani si ritiene che il suo passaggio dal Psd’Az a Forza Italia possa essere il preludio a un clamoroso passaggio di tutta la Giunta e dei consiglieri di maggioranza al partito fondato da Berlusconi. Un monocolore, tutto azzurro alla guida del centro della Planargia.

Il futuro

I prossimi giorni saranno decisivi perché il primo cittadino incontrerà assessori e consiglieri e, solo dopo il confronto, si potrà sapere se la sua amministrazione potrà essere guidata da una maggioranza tutta a trazione Forza Italia. In realtà la decisione del sindaco non ha sorpreso molto, considerato che già da tempo si erano rincorse voci di una possibile adesione al partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani. Del resto anche alla seduta di insediamento del Consiglio comunale non era passata inosservata la presenza del deputato forzista Pietro Pittalis, coordinatore regionale del partito.

Il Psd’Az

In casa sardista il segretario cittadino Guglielmo Macchiavello, in rotta di collisione col sindaco che lo aveva escluso dalla competizione elettorale, non è sorpreso dalla sua decisione. «Non siamo interessati a commentare la scelta del sindaco Marras di passare dal Psd’Az a Forza Italia – afferma Macchiavello- peraltro ben conosciuta ancora prima delle scorse elezioni regionali e da noi anticipata sia al segretario nazionale Christian Solinas che al presidente Antonio Moro. Nei prossimi giorni il direttivo della sezione di Bosa sarà impegnato a valutare l'evoluzione di una situazione che ha visto, nelle elezioni comunali, portare alla lista oltre 900 preferenze con i nostri tesserati Daniela Brundu, Federico Ledda, Carlo Deidda e Vincenzo Pinna».

Le reazioni

È al vetriolo il commento di Alessandro Campus, candidato sindaco sconfitto alle elezioni comunali e a capo della lista “Bosa cambia Bosa”. «L’ingresso di Marras in Forza Italia non sorprende – sottolinea – Dall’arrivo in Regione ha cambiato ben quattro partiti. Colpisce che un semplice confronto tra lo statuto del Psd'Az e di FI evidenzi visioni politiche completamente opposte». Campus ricorda: «Nel 2021 lasciai la maggioranza per l'inopportuno ingresso del Psd'az, oggi scaricato dal sindaco, quando invece tutti gli amministratori divennero sardisti e adesso – pronostica Campus- seguendo il capo, diverranno di Forza Italia». Attende gli sviluppi degli scenari Giuseppe Ibba anche lui candidato alla carica di sindaco e consigliere. «Vedremo cosa accadrà. Io non mi stupisco, Marras ha già fatto la spola in molti partiti». E poi la stoccata. «Se avesse fatto questa scelta Mario Melis mi sarei meravigliato. Da Marras me lo aspettavo». Le polemiche sembrano solo agli inizi.

