Comune fra politica e carte bollate 

«Il nostro Comune è come se fosse autonomo rispetto alle leggi e alle norme statali. Abbiamo denunciato il caso al prefetto di Cagliari: se la situazione dovesse restare immutata siamo pronti a procedere per le vie legali». Il capogruppo di minoranza di Arbus, Michele Schirru, spiega: «Da oltre due anni, il nostro ruolo è completamente ignorato. Disattese le richieste di convocazione del Consiglio, interrogazioni e mozioni bocciate prima di arrivare in Aula, vietato l’accesso al protocollo». Il sindaco, Paolo Salis, ribatte: «Il mio operato rispetta gli obblighi del Testo unico degli enti locali. Norme precise cui non posso e non ho intenzione di sottrarmi».

«Confronto negato»

Due anni di proteste, di polemiche, di abbandoni del Consiglio comunale fino all’esposto dei giorni al prefetto di Cagliari e all’assessorato regionale degli Enti locali. Il consigliere primo firmatario, Agostino Pilia, elenca i temi che hanno portato alla richiesta di un “autorevole” intervento: domande sulle opere pubbliche rimaste senza risposta, l’affidamento di servizi all’esterno, l’annullamento in autotutela dell’appalto dei parcheggi sulla Costa Verde, l’organico della Polizia municipale ridotto al minimo, il porticciolo dei pescatori di Tunaria chiuso, lo stato di abbandono dei villaggi turistici. «Fatto ancora più grave – denuncia Pilia – è stato il diniego della convocazione del Consiglio comunale nei tempi previsti dalla norma, motivato dalla mancanza del segretario comunale. Nel caso in cui nessuno sia disposto a venire ad Arbus, addio alle sedute? E poi il rifiuto di inserire all’ordine del giorno la discussione sul rimpasto in Giunta. Un sindaco sovrano che dispone sulle tematiche da portare in Aula, di fatto negando il ruolo istituzionale di un confronto democratico fra maggioranza e opposizione. Le nostre proposte non piacciano? L’Aula le respinga. Che lo faccia il sindaco configura l’ipotesi penale di omissione di atti e doveri da parte degli amministratori».

Trasparenza

Altra protesta formale riguarda l’accesso negato al protocollo: «Troviamo difficoltà – ricorda Schirru – a svolgere il nostro ruolo perché non conosciamo gli atti: riteniamo questo modus operandi politicamente e istituzionalmente scorretto, ma soprattutto si configurano omissioni e violazioni degli obblighi di trasparenza dettati da leggi e regolamenti. Abbiamo chiesto a Prefettura e Regione di intervenire per mettere fine a un intollerabile e reiterato atteggiamento ostruzionistico, mortificante del nostro ruolo di consiglieri comunali”.

«Rispettino le regole»

Salis respinge l’immagine di uno “stato di paralisi” che la minoranza vorrebbe far passare e che ha già denunciato alla Regione e garantisce il «diritto di accesso al protocollo a patto che non si tratti di una richiesta massiccia». Invece? «Hanno chiesto atti relativi a tre mesi. Questo mai. Un lavoro immane per i dipendenti. Rispettino le regole e saranno accontentati. Il Consiglio sarà convocato appena avremo un segretario. La revoca delle deleghe assessoriali è una mia prerogativa. Perché discuterla in Aula? Se mi dovessero obbligare, lo farò. Tempo perso. Nulla cambia».

RIPRODUZIONE RISERVATA