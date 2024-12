Comune-Finanza, sì all’intesa contro l’evasione 

Un protocollo tra Comune e Guardia di Finanza per un contrasto ancora più efficace ed intenso all'evasione fiscale dei tributi locali (Imu, Tari, tassa di soggiorno e canone unico patrimoniale) partendo dall’incrocio delle banche dati. Il protocollo mira al contrasto e al recupero dell'evasione attraverso lo scambio di dati e notizie utili a contrastare l’economia illegale e i fenomeni evasivi per poi passare a verifiche su eventuali evasioni a livello nazionale. Partendo dal presupposto che «l’attività di contrasto all’evasione fiscale costituisce obiettivo di primaria rilevanza politica e sociale in quanto finalizzata al recupero di gettito ed alla più ampia affermazione di un generale sistema di legalità ed equità costituzionalmente garantito», si legge nella delibera di Giunta che ha dato gambe all’intesa, il protocollo «avrà sicuri risvolti sulla determinazione della reale capacità contributiva dei residenti, presupposto necessario per riconoscere la spettanza di benefici, agevolazioni, erogazione di servizi comunali».

