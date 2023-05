Comune, fatture liquidate fuori tempo massimo  

I tempi di pagamento del palazzo degli Scolopi si dilatano. Il Comune nel 2022 non ha liquidato nei tempi (30 o 60 giorni a seconda) previsti dalla norma le fatture commerciali. Nell’anno scorso ha sistemato fatture commerciali per complessive 23,4 milioni con 13,13 giorni di ritardo e, ancora peggio, il ritardo nei primi tre mesi di quest’anno si è quasi raddoppiato salendo a 21,52 giorni per un conto complessivo liquidato in 5,6 milioni.

Il ritardo interrompe il percorso virtuoso creando problemi alle piccole e medie imprese e ai fornitori di servizi. Una legge del 2018 ha introdotto nel 2021 l’accantonamento in un fondo di garanzia dei debiti commerciali di un certo importo in mancanza della riduzione dello stock del debito del 10%, il ritardo nei pagamenti e il mancato adempimento agli obblighi della trasparenza. L’amministrazione sulla riduzione del debito non paga pegno mentre avendo pagato le fatture con 9 giorni di ritardo (in realtà stando a quanto pubblicato nel sito dell’Ente i giorni sarebbero 13,3) è stata costretta ad accantonare nel fondo di garanzia dei debiti commerciali 87.860 euro pari all’1 per cento delle spese destinate all’acquisto di beni e servizi.

L’Asl invece ha anticipato il pagamento delle fatture ben prima dei 60 giorni: con 14 giorni d’anticipo nel 2022 e 24,26 giorni nei primi tre mesi del 2023. L’azienda sanitaria l’anno scorso ha liquidato 7,6 milioni e entro i primi tre mesi di quest’anno 3,1 milioni.

Amministrazione provinciale: mancano i dati di questo primo trimestre mentre quelli del 2022 sono riportati per trimestri. Il dato è comunque positivo, si viaggia tra i 13 e i 19 giorni di anticipo rispetto ai tempi fissati dalle norme governative. ( a. m. )

