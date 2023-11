Comune-Edison Energia, si conclude la lite giudiziaria 

Sulla carta la richiesta iniziale era di 58mila euro. Al culmine di una trattativa tra i legali del Comune di Villagrande e della Edison Energia, il Municipio è riuscito a strappare un accordo che garantisce il 74% di risparmio su quello che sarebbe potuto essere un salasso per le casse della pubblica amministrazione. Per un servizio attivato diversi anni prima, nel 2018 la Edison Energia aveva trascinato il Comune in tribunale. La società chiedeva al giudice di accertare la quantità di energia erogata al Comune, ma soprattutto il mancato pagamento delle forniture ricevute. Da qui la richiesta di condanna al pagamento di 58mila euro. Le trattative successive hanno portato a una transazione in forza della quale il Comune verserà 15mila euro alla società fornitrice di energia elettrica.

Nei giorni scorsi l’ente aveva chiuso un altro accordo transattivo con il pagamento di 30mila euro rispetto alla richiesta di 202mila euro avanzata da un’impresa edile. «Porteremo altre tre passività al prossimo Consiglio comunale e una quarta entro fine anno», dichiara il sindaco Alessio Seoni. Soddisfatto ma non troppo per la nuova transazione: «Purtroppo sono sempre risorse sottratte al bilancio comunale, ma tra le 44 passività siamo scesi da 2,5 milioni a un milione». ( ro. se. )

