Comune e Regione uniti: «Soldi pubblici erogati a favore di tutti i sardi» 

Eventi, mostre e concerti, con richiami alla pietra sarda, a cominciare dai nuraghi. Nel nuovo stadio di Cagliari, 250mila metri quadrati tra sostenibilità e multifunzionalità, non troverà spazio solo il calcio giocato. Così nella mano di Sportium, colosso della progettazione scelto nel 2018 da una terna di studi professionali.

Stando al cronoprogramma di Giulini, annunciato il 26 giugno, il Cagliari Calcio punta a pubblicare il bando entro la fine dell’anno. L’obiettivo è aggiudicare i lavori tra aprile e maggio, in modo che il cantiere possa essere aperto nei successi 46-60 giorni, come da tempi tecnici. In quell’occasione il presidente del club rossoblù non aveva escluso la possibilità di allargare la rosa degli azionisti. «Speriamo – aveva detto – di trovare qualcuno che ci possa affiancare».

Di sicuro, sul progetto sono puntati anche gli occhi della Regione. «L’Amministrazione Zedda ha fatto un grande lavoro nel richiedere la partecipazione della parte privata alla riqualificazione di Sant’Elia – dice Antonio Piu, l’assessore ai Lavori pubblici –. Noi l’abbiamo sempre sostenuto: la Giunta ha deciso di destinare importanti risorse allo stadio di Cagliari non per fare un regalo ai tifosi, ma per migliorare la vivibilità di un quartiere, a vantaggio dell’intera collettività. Sarà una spazio di tutti i sardi». ( al. car. )

