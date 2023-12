Comune e Forestas  raccontano la biodiversità 

L'amministrazione comunale di Nuxis, in collaborazione con l'agenzia regionale Forestas organizza, da domani al 4 dicembre, la mostra “I tesori naturali di un'isola”. Nel centro sociale (sala convegni) verranno illustrate le problematiche che caratterizzano la biodiversità della fauna e della flora presenti in Sardegna. Il sindaco Romeo Ghilleri spiega che «sarà una buona occasione per esporre al pubblico i progetti dell'ente Foreste, rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse ambientali sarde». Tra i punti su cui si focalizzerà maggiormente l’attenzione, quello relativo al pericolo per gli incendi. Un altro dei temi di particolare importanza sarà quello legato alla biodiversità. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA