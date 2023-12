Comune e demanio ai ferri corti 

Comune ed demanio ai ferri corto per una piazza contesa nel lungomare di Sant’Antioco. Ne fanno le spese le attività commerciali alle prese con norme e regolamenti applicati nel delicato territorio di confine tra le competenze dei due enti. Anzi, spesso le cose si accavallano e tra concessioni demaniali e autorizzazioni comunali diventa difficile mantenere il calendario delle scadenze.

La zona

In piazza Ferralasco, dove sono diversi i bar che si affacciano con tavolini, gazebo e dehor, quella delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni demaniali è una giungla. «Da circa un anno e mezzo ho chiesto di poter mettere i tavolini e non ho mai avuto risposta - dice Salvatore Forresu del locale “Santiago” - viene automatico domandarsi perché alcuni sì e altri invece no». E sull’attesa di avere risposta da parte degli enti ai quai vengono rivolte le richieste, il raggio si allarga e dalla piazza si va in tutto il lungomare con le scadenze che spesso arrivano nell’attesa delle risposte alle istanze presentate. La Guardia di Finanza è intervenuta nei giorni scorsi con lo sgombero di un gazebo e con la richiesta di smontarlo, e non è la prima volta che succede. «Era scaduta l’autorizzazione paesaggistica - ha detto Antonello Bullegas del bar “Colombo” - ora abbiamo dato incarico ai tecnici di provvedere alla richiesta e speriamo che le autorizzazioni possano arrivare al più presto».

La battaglia

Sulla procedura di sdemanializzazione, l’iter avviato da anni, vede il Comune rivendicare la titolarità. Oggi perde soldi e lo stato incassa, soprattutto il suolo pubblico. «Abbiamo investito 100 mila euro di scartoffie - dice il sindaco Ignazio Locci - però, sulla questione delle attività commerciali, non metto bocca perché la vicenda è conosciuta da tutti. Mi interessa il bene della collettività. Certo che nel momento in cui la competenza sarà solo nostra, anche per gli esercenti, sarà più facile avere un rapporto più diretto e soprattutto verranno uniformate tutte le procedure in essere. Comunque, esiste un decreto e una dichiarazione di carenza di demanialità, sin dal 2018. Manca solo una firma da parte dell’agenzia del demanio. Ho sollecitato una risposta anche lunedì scorso, e ribadisco che ciò che mi preoccupa sono i problemi che scaturiscono per i proprietari di case che confinano col demanio. Spesso si ritrovano a dover pagare per un muro che ricade sulla linea di confine, o un angolo di giardino che invade il demanio per pochi metri».

