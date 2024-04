Comune e Consorzio, patto per il turismo 

«Un cinque stelle? C’è il Falkensteiner oppure il Timi Ama. Un tre stelle? Se lo vuole sul mare ecco la lista». E così per ristoranti, escursioni in barca e servizi di ogni genere. A rispondere alle richieste l’ufficio turistico del Comune (gestito dalla società in house) che da maggio a ottobre indirizzerà i visitatori verso le strutture e i locali che fanno parte del Consorzio turistico di Villasimius. Prevede anche questo, l’accordo siglato pochi giorni fa tra Comune e Consorzio: un accordo in dieci punti con l’obiettivo di far crescere il numero dei paesi di provenienza dei visitatori stranieri e raggiungere un turismo di altissima qualità.«È stato possibile siglarlo – spiega il sindaco Gianluca Dessì – perché il Consorzio si sta aprendo a tutte le realtà imprenditoriali del paese, non solo agli albergatori. Ritengo sia un grande passo in avanti per programmare insieme e in largo anticipo la stagione».

Tassa di soggiorno

Da capire meglio, tra l’altro, come utilizzare gli introiti dell’imposta del soggiorno: «Anche su questo punto – ha aggiunto Dessì – ci saranno degli incontri frequenti. La decisione spetta comunque al Comune ma terremo conto dei suggerimenti del Consorzio». Al momento l’accordo è a costo zero «ma assieme – ha aggiunto Michele Cireddu, consigliere con delega al turismo – ci si attiverà per partecipare a bandi pubblici e ottenere delle risorse economiche». Tra le particolarità c’è anche quella della massima attenzione ai residenti: occorre cioè “gestire la pressione turistica attraverso il mantenimento di un equilibrio con la comunità”. Garantire, insomma, “alti livelli di vivibilità e qualità della vita per i residenti ed i lavoratori locali”.

Banco di prova

Soddisfatto, per il momento, il presidente del Consorzio Sergio Ghiani: «Questo è senz’altro un primo passo ma c’è ancora tanto da costruire. Noi daremo il massimo supporto all’ufficio turistico per un coordinamento totale».

Il primo banco di prova a fine maggio, in occasione del “Vela Kinder” organizzato dalla Lega Navale: «Sono attese migliaia di persone – sottolinea Ghiani – che chiederanno ospitalità. L’ufficio turistico smisterà le richieste e indicherà ai visitatori le strutture più adeguate in base alle loro preferenze. È un test importante che ci farà capire se riusciamo a muoverci in maniera unita».

Non solo albergatori

Dal canto suo il Consorzio è pronto ad aprirsi a tutte le realtà imprenditoriali: «Il 19 aprile – aggiunge Ghiani – entreranno a far parte del direttivo i rappresentanti delle varie categorie, dai ristoratori ai commercianti, da chi fa escursioni in barca ai titolari dei chioschi. Tutti assieme ci confronteremo con l’amministrazione comunale per muoverci compatti e far sì che Villasimius diventi davvero la regina assoluta delle vacanze».

