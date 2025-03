Comune e Cisa fanno i conti 

Il Consorzio Cisa vanterebbe crediti nei confronti del Comune di Serramanna, per servizi resi e non saldati, per un totale di 474mila euro. Il dato, che si trascina da qualche anno, è tornato all’ordine del giorno durante la seduta di Consiglio comunale chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2023, sarebbe ancora in attesa di piena conferma visto che l’atto – approvato in Aula col voto della maggioranza guidata dal sindaco Gabriele Littera e la contrarietà della minoranza – ha avuto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile del Comune ma la contrarietà della responsabile del servizio Finanziario.

I pareri

«Esprimo parere sfavorevole all’approvazione del bilancio consolidato in quanto non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico del gruppo», scrive la responsabile dell’area Finanziaria Maria Dolores Fadda nell’allegato all’atto di approvazione del bilancio consolidato del gruppo delle partecipate del gruppo: oltre all’ente, il consorzio Cisa e il Gal Campidano. Di segno opposto il parere del revisore dei conti Francesco Salaris che «esprime un giudizio positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2023 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Serramanna». Entrambi, dirigente finanziario e revisore, hanno preso atto «della documentazione trasmessa dal Consorzio Cisa, inerente l’elenco dei debiti/crediti reciproci, dalla quale sono emerse differenze significative relative ai seguenti servizi». Il conto, in particolare, fa emergere maggiori crediti del Consorzio Cisa per 474.068 euro, a fronte di debiti per 9.429 euro. Sul piatto della bilancia i crediti vantati dal Cisa nel confronti del Comune di Serramanna (280mila euro per servizi di fognatura e deputazione, 78mila per prestazione del servizio di autospurgo a cui si aggiungono 83mila euro per affitti di immobili del Cisa utilizzati dal Comune, come la sede del Cpia) e i crediti vantati dal Comune, tra le altre voci, tassa rifiuti e consumi idrici. Nel mancato accordo, finora, tra le parti a pesare sarebbe la mancata presentazione della documentazione da parte del Cisa Service in liquidazione (ormai definita) «con la conseguenza che, scrive la dirigente comunale, «i saldi consolidati risultano indebitamente accresciuti».

Il precedente

Non è la prima volta che Comune di Serramanna e Consorzio si scontrano sui conti. Due anni e mezzo fa si era chiuso il lungo braccio di ferro giudiziario grazie a un accordo di transazione che prevedeva il versamento di 2 milioni 100mila euro, risultato di servizi e affitti di locali vantati dal Consorzio di salvaguardia ambientale nei confronti del Comune di Serramanna. Ora un’altra grana.