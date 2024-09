Comune e Asl insieme per fermare il randagismo 

Accordo tra il Comune e il servizio veterinario della Asl 3 per contrastare il randagismo a Macomer. Un protocollo d’intesa, firmato dal sindaco Riccardo Uda, dal direttore del servizio veterinario della Asl, Sandro Meloni, alla presenza del responsabile della polizia locale, Alessandro Corrias, punta ad azioni concrete. Obiettivo il miglioramento qualitativo, gestionale ed economico dei servizi comunali legati all’accalappiamento dei cani vaganti, alla loro identificazione e custodia, alla riduzione attraverso campagne di sterilizzazione dei cani randagi. Previsti il censimento dei cani padronali con campagne di microchippatura e la promozione e l’incentivazione dell’anagrafe canina. Si vuole evitare che i cani lasciati senza custodia si moltiplichino, creando un pericolo per i cittadini. «L’amministrazione comunale - dice il sindaco - è attenta alle problematiche dei cittadini che hanno animali da compagnia e quelle che derivano dal fenomeno dell’abbandono. Abbiamo sottoscritto l’accordo con la Asl e sosteniamo ogni attività con lo scopo di sviluppare una nuova e più matura consapevolezza in materia di animali di affezione». Il protocollo prevede l’incentivazione delle adozioni per ridurre le presenze nel canile. (f. o.)

