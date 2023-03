Comune e Asl danno vita al sito internet BaiBau per adottare i cani randagi 

«È stato fondamentale per riuscire a identificare la docilità, la socialità e la tempra - spiega l’educatore cinofilo, Jacopo Fais - Indicare le peculiarità di ognuno è opportuno affinché sia chiaro per i futuri padroni quale sia l’indole dell’animale e proseguire con una scelta ponderata».

Il loro sguardo è sempre rivolto al cancello. In attesa che qualcuno varchi la soglia per portarli via, lontano dalle sbarre, tra passeggiate e coccole. Il Comune di Cabras (supportato da Asl, un cinofilo, veterinari, polizia locale e volontari) scende in campo per incentivare le adozioni canine.

Il progetto

Si chiama BaiBau: è un sito internet nel quale si possono conoscere virtualmente gli ospiti presenti nel canile di Silì, convenzionato con il Comune, e decidere di adottarne uno. Ogni animale è presentato con quattro foto e una descrizione. In tutto sono 59: gli ultimi sei sono nati pochi giorni fa. E sono stati tutti esaminati da un cinofilo.

«È stato fondamentale per riuscire a identificare la docilità, la socialità e la tempra - spiega l’educatore cinofilo, Jacopo Fais - Indicare le peculiarità di ognuno è opportuno affinché sia chiaro per i futuri padroni quale sia l’indole dell’animale e proseguire con una scelta ponderata».

«Ogni cane sarà vaccinato e microchippato – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura, Carlo Trincas – È prevista una visita veterinaria pre adozione che accerti lo stato di salute e un pacchetto di cinque lezioni con l’educatore». Per adottare uno dei cani è necessario rivolgersi alla Polizia locale.

I costi

Per questo progetto sono stati stanziati diecimila euro. Soldi che si sommano ai 69mila spesi nel 2022 per il mantenimento dei cani ricoverati a Silì; cifra in diminuzione, grazie soprattutto alle operazioni di sterilizzazione, rispetto al 2021 quando il Comune spese invece 75mila del 2021.

I volontari

Il progetto prevede la formazione di un gruppo di volontari che si rendano disponibili per tenere in custodia gli animali che vengono recuperati per strada ed evitare il passaggio in canile. Tutto questo grazie alla disponibilità delle associazioni Effetto Palla Onlus e Hachiko Eroi a 4 zampe. «L’obiettivo - afferma Monica Pais, presidente della Onlus Effetto Palla - è di lavorare ponendo al centro dell’attenzione l’animale, perché ci si occupi della sua individualità sotto tutti gli aspetti».

