Comune, due esposti alla Corte di conti 

Due esposti già inviati alla Corte di conti, un terzo in fase di preparazione. Dopo gli scontri in aula consiliare la minoranza cambia strategia: si rivolge all’organo statale che si occupa di controllo e vigilanza sulle spese pubbliche.«Le risposte del sindaco finora non sono state soddisfacenti. Su alcune vicende come l’appalto delle pulizie in Municipio, la gestione del parcheggi e il caso dell’ostello non sono arrivati i chiarimenti che abbiamo chiesto», spiega Agostino Pilia del gruppo di opposizione.

Pulizie in Municipio

Sul caso dell’appalto per le pulizie in Municipio la minoranza aveva invitato il sindaco a chiarire la vicenda. «L’interrogazione sostanzialmente evidenzia lo svolgimento di un servizio di pulizia in assenza di un bando per circa 6 anni dal 2018 al 2024 – affermano i consiglieri di opposizione. La mancanza di un presupposto giuridico (assenza assegnazione bando) necessario a garantire un regolare impegno di spesa e la conseguente erogazione delle spettanze alla ditta. Un chiaro danno erariale a carico dell’ente che implica gravi responsabilità amministrative e politiche. Atti che verranno trasmessi alla Corte dei conti perché possa verificarne la correttezza ed eventuali responsabilità giuridiche ed economiche». Alla minoranza non sono bastate le risposte del sindaco. «Per questa ragione – afferma Agostino Pilia – abbiamo deciso di chiamare in causa la Corte dei conti per verifiche e controlli sulla gestione dell’appalto». Un altro tema che spesso è stato al centro di interrogazioni in Consiglio riguarda i parcheggi della Costa Verde, in particolare il bando per il 2024. La minoranza chiede chiarezza su diversi aspetti: «l'anomalia dell'offerta tecnica (secretata ancora oggi) che ha determinato l'assegnazione del servizio; la certificazione del danno erariale causato ai danni del Comune di Arbus di circa 70 mila euro in quattro anni; l’assegnazione del servizio a chi ha effettuato una offerta economica inferiore rispetto alle concorrenti». Il sindaco ribadisce «che tutte le procedure hanno seguito le regole previste dal codice degli appalti».

Il terzo esposto

La minoranza sta preparando anche un terzo esposto, quello relativo all’ostello di Torre dei Corsari. Nei giorni scorsi l’opposizione ha protestato in seguito alle dichiarazioni del sindaco sull’ipotesi di vendita della struttura ricettiva. «Vi è l'ostinazione – spiega Agostino Pilia – a voler mettere sul mercato un bene pubblico ad un prezzo che appare più una regalia che un vantaggio per l’ente. Un prezzo di vendita di 1 milione di euro a fronte di un valore di 7-8 milioni di euro. Per anni chi ha utilizzato l'immobile finanziato con soldi pubblici non ha corrisposto quanto dovuto al Comune. Un danno erariale ed alle casse del Comune. Intanto tutto resta incredibilmente fermo. Quasi sicuramente per il terzo anno consecutivo l'immobile non ospiterà turisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA