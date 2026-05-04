Comune, docenti senza paga per i neoassunti 

Il personale neoassunto, in qualche caso alla prima esperienza lavorativa in un ente locale, necessita della formazione idonea a svolgere le funzioni, e per questo il Comune di Serramanna ricorre ad incarichi a figure esterne per supportare il personale. Succede a Serramanna, dove il Consiglio comunale ha approvato il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2026-2028 che non prevede, particolare significativo, nessuna retribuzione per gli esperti o ex dipendenti (il dato non è noto) che presteranno la loro collaborazione. In altre parole, e come recita l’atto votato dalla maggioranza del sindaco Gabriele Littera e con voto favorevole della consigliera di minoranza Barbara Steri, «l’attività di supporto alla formazione dei dipendenti neo-assunti verrà svolta dall’incaricato a titolo gratuito».

Il dibattito in Aula

Insomma: consulenti esterni cercasi al Comune di Serramanna, ma dovranno farlo in modo gratuito. Un aspetto, quest’ultimo, che ha causato la reazione dei gruppi di minoranza Partito Democratico e Serramanna Futura, guidati rispettivamente da Gianluigi Piano e Carlo Pahler, che si sono astenuti. «È prevista la possibilità di affidare incarichi all’esterno per espletare la attività formativa: tutte le aree hanno carenze di personale e bisogno di aiuto, è previsto dall’ordinamento», ha detto in Aula l’assessora al Personale Elena Fadda.

La replica

Più chiaro l’intervento del primo cittadino. «La decisione si inserisce nel solco di una situazione difficile, con un numero elevato di nuovi dipendenti che non hanno ancora l’esperienza necessaria», ha detto Littera. Il Municipio negli ultimi tempi ha perfezionato una dozzina di nuove assunzioni e le circostanze, che hanno visto l’addio (per pensionamenti e trasferimenti ad altri enti) di numerosi dipendenti, non hanno consentito il naturale passaggio di consegne e conoscenze. Da qui il ricorso, a titolo gratuito, a consulenti esterni. «Non comprendo bene l’atto, se c’è gratuità, noi ci asterremo», ha detto quindi Gianluigi Piano. «Non è chiaro chi siano e quale funzione abbiano i consulenti esterni», ha ribadito Carlo Pahler (minoranza) annunciando la sua astensione. Nessun dubbio, ovviamente, dai banchi della maggioranza consiliare, che ha invece detto sì, «all’affidamento di un incarico a supporto finalizzato alla formazione operativa e affiancamento del personale neo-assunto, determinando che non è previsto un compenso per l’incarico».

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