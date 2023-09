Comune, dipendenti in fuga  

Se sia una diretta conseguenza del clima che, a causa della prolungata crisi politica, aleggia negli uffici di piazza Eleonora o si tratti semplicemente di una condizione fisiologica, è difficile da dire. Fatto sta che il Comune di Oristano sembra alle prese con un fuggi fuggi generale di dipendenti.

Saluti

Il campanello d’allarme era già suonato dopo i concorsi per l’assunzione di personale di categoria D e C: nonostante la massiccia adesione, molti candidati in graduatoria hanno rinunciato all’incarico, sfruttando la mobilità.

Stavolta, però, a staccare il biglietto di via sarebbero pronti anche alcuni dirigenti. Per ora sono indiscrezioni ma almeno in due avrebbero già mosso qualche passo verso nuovi lidi: Provincia e Regione, gli enti in cui potrebbero presto occupare una nuova scrivania. E pare proprio che la situazione politica in cui versa da mesi il palazzo degli Scolopi sia il vero motivo della fuga.

Le difficoltà

Un’eventualità che rischia di accentuare ulteriormente la situazione di affanno in cui già versano gli uffici. Se già la carenza di risorse professionali rallenta l’ordinaria amministrazione, la “fuga” di figure apicali rischia di avere conseguenze negative sulla programmazione delle risorse del Pnrr.«Un problema da affrontare. Purtroppo l’emorragia di dipendenti avviene in molte città - spiega Salvatore U sai, segretario della Cisl Funzione pubblica di Oristano - agli enti locali si prediligono quelli statali dove il carico di lavoro e le responsabilità sono minori e il trattamento economico è migliore» .

Crisi infinita

Negli ultimi anni le migrazioni negli uffici di palazzo degli Scolopi non sono mancate: agli spostamenti interni e alle uscite programmate per raggiunti limiti di età si sommano anche casi di dirigenti che hanno salutato il Municipio prima del tempo. Oggi però lo stallo politico, così come gli avvicendamenti negli assessorati (ai Servizi sociali dall’inizio del della consiliatura i cambi sono stati tre) certamente non aiutano. L’assenza di indirizzi frena la programmazione e con il carico del Pnrr da gestire le incombenze sono aumentate vertiginosamente.

La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il completamento della Giunta, che da tre settimane viaggia a ranghi ridotti. Massimiliano Sanna aveva indicato il 31 agosto come data ultima per ripartire a pieno ritmo, ma i quattro posti nell’esecutivo sono ancora vacanti. D’altronde il calendario, dall’inizio della crisi, non è mai stato un grande alleato del primo cittadino.

