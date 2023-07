Comune, dietrofront sul museo 

La concessione dell’ex Torretta dell’acqua di via Carducci resterà in capo all’associazione “Casa Falconieri” per il prossimo biennio ma limitatamente al piano terra dello stabile in attesa che vengano completati i lavori per rendere agibili gli altri tre piani e la terrazza.

Rettifica

Il Comune di Dolianova ha rettificato la determina del 23 giugno scorso con la quale aveva concesso l’intero stabile in comodato gratuito all’associazione fino al 2025. Un passaggio obbligato vista l’impossibilità di collegare in sicurezza i vari livelli dell’edificio: l’ascensore non funziona. «Non cambia granché – commenta l’assessore alla Cultura Chicco Fenu – la decisione è dovuta all’agibilità parziale dello stabile (piano terra e soppalco), per gli altri piani occorrerà attendere la conclusione dei lavori. Abbiamo già sistemato l’impianto di climatizzazione e rimediato al problema delle infiltrazioni d’acqua. Lo scoglio principale riguarda l’ascensore e il collaudo degli impianti».

La polemica

Sulle modalità di affidamento dell’ex Torretta dell’acqua si è innescata nelle scorse settimane una dura polemica tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale. La minoranza, con una mozione firmata dai consiglieri Stefania Frigau, Ricciotti Usai e Andrea Stocchino, ha contestato la concessione dell’immobile in comodato gratuito. Struttura, secondo la minoranza, oltretutto priva di agibilità.

«La decisione di rettificare la delibera ci dà ragione – attacca Frigau – sarà un caso ma l’agibilità parziale è arrivata pochi giorni fa, il 14 luglio, dopo la nostra richiesta di accesso agli atti. Ciò significa che finora l’immobile non era agibile».

«Non è così – replica l’assessore Fenu – agli atti c’è una relazione tecnica che racconta la storia dell’immobile sin dal collaudo effettuato qualche anno fa».

Precisazioni che non soddisfano la minoranza: «Le norme parlano chiaro e noi amministratori siamo i primi a doverle rispettare – prosegue Frigau – è nostro compito dare l’esempio ai cittadini, ne va della nostra credibilità».

L’associazione

Dalle polemiche si tira fuori l’associazione “Casa Falconieri” che dal maggio 2022 gestisce l’ex Torretta dove ha fatto nascere dal nulla un museo di arte contemporanea, primo nel suo genere in Sardegna, seguito pochi mesi dopo dal Mac di Lula. «Per noi cambia poco, gli spazi della nuova concessione sono gli stessi che abbiamo utilizzato finora – dice il direttore artistico Dario Piludu – continueremo a mandare avanti i nostri progetti. Nei mesi scorsi abbiamo ospitato artisti del calibro di Pavlo Makov e una mostra di inediti di Goya e Dalì. In cantiere ci sono molte iniziative interessanti, una coinvolgerà anche le scuole. Siamo contenti di stare a Dolianova e di realizzare nel territorio eventi di respiro internazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA