Comune debitore, esposto alla Corte dei Conti  

«Centomila euro, così è quantificato il buco che il sindaco Pietro Pisu ha creato nelle casse comunali», incalzano i consiglieri Michela Vacca, Damiano Paolucci, Paola Cocco e Giovanni Meloni del gruppo “Quartucciu nel cuore” e Franco Paderi del “Gruppo Misto”, «centomila euro pagati a una professionista per un lavoro mai portato a termine. La vertenza del Piano Particolareggiato della frazione di Sant’Isidoro si è conclusa nel peggiore dei modi per la città di Quartucciu».

Sulla scrivania del primo cittadino la richiesta per il pagamento della fattura della professionista è arrivata la scorsa primavera: alla parcella iniziale di circa 50 mila euro si sono aggiunti poi gli interessi legali e il costo della vidimazione. Corrispettivo mai pagato in quanto la Regione, a suo tempo, aveva fatto una serie di osservazioni che non permettevano l’approvazione del piano se non con una revisione integrale.

Il debito fuori bilancio nato dal mancato pagamento della fattura alla professionista che ha redatto il piano particolareggiato del centro storico a Sant’Isidoro arriva sul tavolo della Corte dei Conti. A inviare la segnalazione l’opposizione che spiega: «Non potevamo restare fermi a guardare, chiediamo che sia valutata la sussistenza di un danno erariale e accertate le responsabilità personali del danno».

Il caso

Le accuse

Il debito deriva dal decreto ingiuntivo numero 751 del 2022, con cui il Tribunale di Cagliari ha chiesto al Comune, nella persona del sindaco, di adempiere al pagamento della parcella alla professionista incaricata di redigere il progetto di Piano.

«Dall’accesso agli atti che è stato condotto, si evincono chiaramente le negligenze dell’amministrazione nella gestione patrimoniale – prosegue la minoranza -. Infatti, entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, avvenuta il 5 maggio 2022, il Comune avrebbe potuto e, a nostro avviso dovuto, proporre opposizione, consapevole che in mancanza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata». Ma così non è stato. «A maggio scorso, sindaco e assessori hanno evidentemente preferito curare la loro campagna elettorale invece che gli interessi dell’Ente che rappresentavano e, soltanto dopo essersi insediati per il secondo mandato, hanno deliberato di resistere in giudizio, quando i termini per presentare opposizione erano però ormai scaduti».

«Inerzia colpevole»

In realtà il riconoscimento del debito fuori bilancio è arrivato, con delibera consiliare, ad agosto. «Questo decreta l’inerzia di questa amministrazione, che come sempre più spesso accade decide di non decidere. Eppure, dagli atti reperiti negli uffici comunali emerge che il sindaco è stato reso edotto della vertenza almeno dal 2019», prosegue l’opposizione, «se avesse trovato un accordo transattivo con la controparte, l’Ente avrebbe potuto attivare le normali procedure contabili di spesa, prevedendo non solo il sorgere dell’obbligazione ma anche i modi e i tempi dell’adempimento. Così, invece, il debito fuori bilancio impatta sul bilancio con effetti disastrosi in termini di squilibrio finanziario da rimarginare».

La replica

Dall’altra parte, il sindaco Pisu si dice sereno: «È stato fatto secondo le norme di legge, tutta la procedura è stata seguita dal segretario generale, sul quale ho piena fiducia e sono tranquillo».

