Comune, crisi rientrata Martedì si torna in aula  

Dopo la crisi in maggioranza martedì si ritorna in aula. All’ordine del giorno l’assestamento al bilancio con la salvaguardia degli equilibri, il punto che la volta scorsa non era passato per i voti contrari, oltre che dell’opposizione, dei due consiglieri di maggioranza Renato Giovannetti (capogruppo della colazione guidata dal sindaco Stefano Licheri) e Giuseppe Fadda, oltre all’astensione del consigliere di maggioranza Bastiano Caddeo.

Sono stati giorni tesi, si è cercato di ricucire gli strappi interni alla maggioranza che già si erano manifestati in precedenti Consigli. Un segnale di apertura era arrivato con la richiesta del consigliere Fadda di convocare una riunione di gruppo per discutere e trovare possibili soluzioni. Fadda aveva inoltrato al sindaco la richiesta di convocazione di Consiglio. Chi invece non ha partecipato a quella riunione e al momento sembra ancora in rotta con il gruppo è Giovannetti, mentre Bastiano Caddeo aveva espresso la volontà di proseguire per il bene del paese e scongiurare la perdita di importanti finanziamenti. A rischio c’erano 300mila euro, la realizzazione di due parchi giochi e dei campi da padel. ( a. o. )

