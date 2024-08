Comune, conto alla rovescia per i concorsi 

Subito quattro nuovi vigili urbani (contratto sino a fine anno), e fra settembre e l’inizio del nuovo anno sono già in programma altri due contratti a tempo indeterminato per rinforzare la squadra della Polizia locale di Selargius. Assunzioni anche in altri settori del Municipio, mentre si lavora ai nuovi concorsi che dovrebbero partire a ottobre.

La strategia

Il piano integrato di attività e organizzazione del Comune è stato approvato in Giunta di recente. Portato dall’assessore al Bilancio e Personale Sandro Porqueddu, una sorta di aggiornamento rispetto a quello approvato lo scorso aprile. Undici le assunzioni a tempo indeterminato previste quest’anno, otto tramite progressione verticale e l’utilizzo delle graduatorie dell’ente, il resto tramite concorsi in programma dopo l’estate. I nuovi ingressi - dal primo di settembre - sono spalmati più o meno in tutti gli uffici comunali: tre funzionari nell’area 2 - Entrate e Bilancio - due per il settore che raggruppa Edilizia privata, Suape, Servizi informatici e Affari legali, uno ciascuno per Cultura Sport e Turismo, Ambiente e Igiene urbana, Gestione risorse umane. Nell’elenco c’è anche l’assunzione del funzionario amministrativo che manca d tempo nell’assessorato alle Politiche sociali, dove è previsto l’inserimento anche di un altro dipendente dedicato al servizio contabile del settore.

Lo scenario

Nuovo personale che si somma a quello arrivato in primavera nel palazzo comunale di piazza Cellarium. «L’obiettivo è ricostruire la pianta organica, messa a dura prova dopo una serie di dipendenti che per diversi motivi sono andati via negli ultimi anni», ricorda l’assessore Sandro Porqueddu. «C’è chi è andato in pensione, e soprattutto ci sono state tante migrazioni verso altri enti, la Regione in primis», sottolinea l’esponente della Giunta. «La nostra speranza è che la Regione riesca a concretizzare la proposta del comparto unico per i dipendenti pubblici». Di recente qualcosa si è mosso, con il via alla cabina di regia per l’attuazione del comparto unico Regione-Enti locali voluto dai vertici del Consiglio regionale.

Il comandante

Una boccata d’ossigeno anche per la Polizia locale: quattro nuovi vigili sono stati assunti sino a fine anno. Non solo: nel piano approvato dalla Giunta sono previsti due contratti a tempo indeterminato, uno partirà da settembre, l’altro a inizio 2025. «Queste nuove assunzioni ci daranno una grossa mano d’aiuto», commenta il comandante dei vigili Marco Cantori, «ci rendiamo conto che l’amministrazione sta facendo grandi sforzi per assicurare un rinforzo nella Polizia locale, e questo va sicuramente apprezzato».

