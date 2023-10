Comune, conti in rosso sugli affitti 

Gestire il patrimonio immobiliare per il Comune non è un affare. Ci rimette di tasca, in parte per adempiere al risvolto sociale che attiene al pubblico e in parte perché questo non è il suo mestiere.

Incassi

Il report trasparenza sui canoni di affitto aggiornato al 2021 e confermati nel conto consuntivo attesta che il Comune dai 70 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, quindi a canoni calmierati (12 in viale San Martino,11 in via Canalis, 32 in via Alghero e 5 in via Lanusei) incassa 49mila euro, dal locale di 221 metri quadrati in via Cittadella de Minorca affittato alla Pro loco 2.640 euro e dai 21 metri quadrati locati a barberia in via Vittorio Veneto 1.164 euro. Totale: 50mila euro all’anno.

Spesa

I canoni passivi, ovvero la spesa annuale per i locali presi in affitto, sul bilancio pesano il triplo: 140mila euro. I locali: 550 metri quadrati in via Cimarosa, utilizzati “provvisoriamente” (da otto anni) a mercato civico in attesa del nuovo di via Mazzini sul bilancio incide per 78mila euro; 25mila per l’affitto del Centro per l’impiego in via Lepanto. L’ufficio tributi di via Garibaldi ha un costo di 37mila euro.

Il sindaco

«Se avessimo la disponibilità dell’ex carcere che il Demanio tiene ostinatamente chiuso, buona parte di quei canoni passivi sparirebbero ma al momento non esistono altre possibilità. Questo al netto dei canoni dei locali destinati a Edilizia residenziale che godono di affitti calmierati», spiega il sindaco, Massimiliano Sanna.

Patrimonio

Il Comune incassa anche canoni da locazione del patrimonio indisponibile, immobili di cui dispone ma che non può vendere. L’importo più rilevante, 166mila euro per una superficie di 389mila metri quadrati proviene da una molteplicità di privati che hanno in uso terreni e edifici. Dodicimila euro arrivano dalle società sportive che utilizzano gli impianti, 9mila euro dalle associazioni di volontariato e 46mila dalla telefonia mobile che su spazi comunali hanno installato ripetitori. Per un totale di 234mila euro.

Il confronto

Fare un confronto con le spese è complicato. Un metro è dato dai “servizi a domanda individuali” che non coprono il 40% delle spese: 1,2 milioni a fronte di 498mila euro di incassi. Dagli impianti sportivi incassa 12mila euro ma ne spende 65mila. I mercati incidono per 169mila euro per un incasso che supera di poco i 46mila.

