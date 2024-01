Comune condannato a pagare 

Il Comune di Tortolì deve versare 836.555 euro al Consorzio industriale. È l’importo delle perdite ascritte al bilancio 2012 e 2013 e per le quali l’ente di via Garibaldi, socio al 50 per cento del Consorzio insieme alla Provincia di Nuoro, è stato condannato dal giudice del Tribunale di Lanusei, Giulia Aresu. La sentenza del 27 dicembre scorso è un nuovo salasso per le casse del Comune, citato in giudizio nel 2016. Alla luce della sentenza, il rischio che gli altri due procedimenti analoghi aperti sugli esercizi successivi finiscano alla stessa stregua. È ,l’ennesima puntata di una querelle che per anni ha visto conrtrapposte parti di uno stesso ente.

Il dispositivo

«Le delibere di approvazione dei bilanci 2012 e 2013, emanate alla presenza del Comune di Tortolì il 15 ottobre 2013 e il 10 ottobre 2014, sono state contestate da quest’ultimo - recita la sentenza del giudice - solo il 25 marzo 2016 con la comparsa di costituzione e risposta, quando ormai era decorso inutilmente il termine indicato dalla legge per proporre l’impugnazione del bilancio degli anni 2012 e 2013, essendo stato approvato il bilancio dell’anno 2014 il 21 agosto 2015».

A suo tempo l’amministrazione di Massimo Cannas aveva affidato la difesa all’avvocato Carla Nieddu, mentre Giorgio Murino ha tutelato il Consorzio.

La storia

La vicenda ha radici nel 2012, quando il Consorzio aveva chiuso il bilancio in perdita di 630 mila euro e l’anno successivo il passivo si era limitato a 206 mila. Il 18 luglio 2014 l’allora presidente del Consorzio, Mimmo Lai, aveva invitato Comune e Provincia a procedere al pagamento delle quote per la perdita di 1,26 milioni, risultato finale del bilancio 2012.

Teoria suffragata dalla legge 10 del 2008, richiamata anche dal giudice, e dal successivo decreto Monti (2012). A febbraio 2015 l’esecutivo Cannas aveva deliberato che «il Comune non può farsi carico del ripiano delle perdite patite dal Consorzio perché la spesa avrebbe ripercussioni negative sul bilancio dell’ente destinati a gravare sulla collettività». Il giudice si è espresso in maniera diametralmente diversa.

