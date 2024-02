Comune, concorso per 200 assunzioni 

Il Comune assumerà circa 200 persone nei prossimi tre anni. Entro giugno, infatti, saranno avviate le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare nell'area degli Istruttori (ex categoria C), suddivisi nei vari profili professionali tra i quali: Istruttore amministrativo/contabile, Istruttore agente di Polizia locale, Istruttore tecnico e Istruttore informatico. Prevista anche l'assunzione di personale da destinare all'area dei funzionari (ex categoria D) ripartiti nei profili di: Funzionario tecnico, ufficiale di Polizia locale, funzionario addetto stampa e funzionario informatico.

Le circa 200 unità, dopo il completamento delle procedure concorsuali, verranno progressivamente immesse in organico entro i prossimi 3 anni, periodo in cui le graduatorie degli idonei resteranno valide. Le procedure di selezione verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Comune e sul portale unico di reclutamento InPA.

Il Comune, inoltre, deve assumere una persona a cui affidare l’incarico di dirigente amministrativo da destinare al servizio di Polizia locale. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare la propria candidatura entro il 29 febbraio. Le informazioni sono reperibili nell'albo pretorio online (sezione Documenti e dati/Bandi e avvisi/Bandi di concorso).

