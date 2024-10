Comune, concessi stemma e gonfalone  

Gli emblemi araldici sono stati assegnati al Comune di Nureci. Ieri il prefetto Salvatore Angieri ha consegnato al sindaco Emanuel Atzori il decreto del Presidente della Repubblica, tramesso dall’ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui sono stati concessi lo stemma, il gonfalone e la bandiera a Nureci; simboli illustrati in apposite pergamene allegate allo stesso decreto.

Il decreto sarà trascritto nel Libro araldico degli Enti territoriali e giuridici e conservato all’archivio centrale dello Stato.refetto ha sottolineato l’importanza degli emblemi araldici come simbolo distintivo e rappresentativo dell’identità del Comune, da esibire come nel caso del gonfalone nelle cerimonie solenni e nelle ricorrenze istituzionali per simboleggiare la partecipazione del Comune. ( g.pa. )

