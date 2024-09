Comune, commissioni consiliari al lavoro 

Elette le massime cariche in seno alle commissioni consiliari. Nella prima commissione, “Controllo e Garanzia”, presidente è stato eletto Aldo Lobina, vice presidente Paolo Usai. Commissari: Sara Uda, Roberto Loi e Marco Floris. Nella commissione “Bilancio e Tributi” il presidente è stato eletto Massimo Lebiu; vice presidente Walter Zucca. Commissari: Sara Falqui, Giacinta Porceddu e Aurora Cappai. Per la commissione “Lavori pubblici e urbanistica”, presidente è stato eletto Massimo Leoni; vice presidente Paride Casula. Ne fanno parte Ruben Tremulo e Nuccio Melis e Aurora Cappai.

Presidente della commissione “Turismo, sport e spettacolo” è Sara Uda; vice presidente Roberto Loi. Ne fanno parte anche Giulia Giglio, Giorgia Mallocci e Cosimo Lai. La commissione “Statuto e regolamenti” è presieduta da Giulia Giglio, vice presidente Roberta Simoni. Ne fanno parte Alessandra Moriconi , Paolo Usai, Marco Floris, Walter Zucca e Roberto Loi.

Sull’elezione del presidente della prima commissione, Aldo Lobina, ieri è stato inviato al prefetto un ricorso dei consiglieri di minoranza Walter Zucca e Roberto Loi. Non contro il presidente eletto, ma perchè ritengono «inficiata la votazione da un voto espresso dalla maggioranza».

«Sulla vicenda – dice Massimiliano Mallocci, presidente del Consiglio comunale – ho raccolto i necessari pareri che mi hanno confermato la validità dell’elezione. La commissione può quindi iniziare a lavorare. Già convocate per venerdì la seconda e la terza commissione in funzione del Consiglio previsto per lunedì». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA