Comune commissariato, arriva Giovanni Basolu 

Dopo l’arresto del sindaco Franco Saba per tentata concussione, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda, ha deliberato la nomina del commissario di Ottana, «in attesa - spiega la Regione - della definizione della vicenda davanti alla giustizia amministrativa». L’incarico è stato affidato a Giovanni Basolu.

La decisione arriva dopo il provvedimento del Tar che ha sospeso gli atti relativi alla nomina della Giunta e del vicesindaco, firmati dal sindaco Saba appena rieletto con il 60,8% dei consensi ma agli arresti domiciliari. Il 2 settembre, il Tar entrerà nel merito del contenzioso con il Viminale secondo cui Saba, ora in carcere a Badu ’e Carros, non poteva fare le nomine. Poco prima che venisse sospeso dalle funzioni, in base alla legge Severino, aveva proceduto alle nomine con una pec e il Comune non è stato commissariato in quanto retto dal vicesindaco. Ma erano sorti dubbi sulla legittimità degli atti: il Dipartimento per gli Affari interni e la prefettura di Nuoro hanno fatto ricorso al Tar che il 22 luglio ha accolto l’istanza e fissato la trattazione collegiale il 2 settembre. «Non si tratta dello scioglimento del Consiglio, ma di una misura straordinaria, resa necessaria da una vicenda senza precedenti, che consente di assicurare la continuità dell’azione amministrativa salvaguardando la volontà espressa dai cittadini con il voto», spiega Spanedda. E poi: «La soluzione individuata consente di salvaguardare la volontà popolare evitando qualsiasi vuoto amministrativo. Non interveniamo nel merito del contenzioso, che seguirà il suo corso nelle sedi competenti, ma adempiamo al nostro dovere istituzionale affinché nessuna vicenda giudiziaria si traduca in un danno per la comunità di Ottana».

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