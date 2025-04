Comune-Cisa, la tregua è finita 

Fine della tregua fra Cisa e Comune di Serramanna. Il Consorzio revoca il comodato d’uso dell’area in cui è ospitato l’ecocentro comunale e l’amministrazione è costretta a chiudere l’importante struttura e a ricorrere a un ecocentro mobile che accoglierà, da martedì prossimo, i rifiuti dei serramannesi. È l’ultimo capitolo dei tormentati rapporti fra i due enti (è di poche settimane fa la notizia di un nuovo credito, di 464mila euro, vantato dal Consorzio nei confronti del Comune), sfociati in passato in un lungo contenzioso chiuso con un accordo extragiudiziale da oltre un milione di euro. Il caso è stato al centro di diverse interrogazioni consiliari della minoranza.

L’avviso

“A seguito della restituzione al proprietario Consorzio Cisa del piazzale sito in località Pruni Cristis, finora utilizzato come ecocentro, e alla mancata disponibilità a proseguire con il comodato d’uso, l’impianto di raccolta rifiuti resterà chiuso”, annuncia il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. Nuovo stop, quindi, ai conferimenti di alcune frazioni di rifiuti (sfalci verdi, macerie da demolizioni edili, ingombranti, ferrosi tra gli altri) nella struttura che non ha avuto mai vita facile. I disservizi e le chiusure forzate non si contano, con il caso limite della prolungata chiusura di due mesi, dal 6 dicembre 2023. L’accordo Cisa-Comune per l’utilizzo in comodato d’uso dell’area aveva rappresentato la svolta e la riapertura dell’ecocentro. L’esecutivo guidato dal sindaco Littera non è stato nel frattempo a guardare e ha messo in campo un progetto da 690mila euro per la realizzazione del nuovo ecocentro, di proprietà del Comune di Serramanna, nell’area Pip.

La novità

Ora, intanto, il nuovo stop. «Ringraziamo il consorzio Cisa per la disponibilità finora concessa e ora restituiamo le chiavi ai proprietari», continua Littera, che preannuncia le contromisure. «Nei prossimi mesi, in attesa della realizzazione del nuovo ecocentro, nell’area Pip, di proprietà finalmente comunale, partirà un’iniziativa che riavvicina il servizio ai cittadini e risponde, anche con i ritiri a domicilio, alle esigenze espresse. A partire da martedì 22 aprile, il Comune, in collaborazione con Formula Ambiente, attiverà un nuovo servizio di ecocentro mobile, con importanti modifiche e miglioramenti per la cittadinanza». L’ecocentro mobile (dove sarà possibile conferire quasi tutte le tipologie di rifiuto già accettate nel precedente ecocentro, e per quelli non accettati il Municipio invita a rivolgersi agli ecocentri dei paesi dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano: Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti), sarà operativo, alternativamente, nel piazzale del parcheggio cimiteriale, il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13, e nell’area parcheggio di via Svezia il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA