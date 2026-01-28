Comune, cinque responsabili per i Servizi 

A Serramanna via alla selezione per individuare i nuovi responsabili comunali de Servizi. L’avviso di selezione, rivolto al personale in servizio nel Comune di Serramanna, è finalizzato a individuare i dipendenti ai quali conferire i cosiddetti incarichi di Elevata qualificazione per le 5 aree: amministrativa, finanziaria, sociale, tecnica e vigilanza.

Nel Comune di Serramanna il conferimento degli incarichi di capo area è di competenza del sindaco, che con apposito decreto nomina i responsabili del Servizio, come è avvenuto a febbraio del 2025 quando il primo cittadino Gabriele Littera ha attribuito l’incarico di elevata qualificazione ad Andrea Atzeni (per l’area Tecnica), a Maria Dolores Fadda (area Finanziaria), Danilo Mascia (area Vigilanza), Daniela Fagiani (area socio assistenziale) e Andrea Lecca (area Amministrativa). «È aperta la selezione per individuare il dipendente cui conferire l’incarico di responsabile/EQ con riferimento alle seguenti Aree: Amministrativa, Finanziaria, Sociale, Tecnica e Vigilanza», si legge nell’avviso pubblicato dal segretario comunale, rivolto ai dipendenti del Comune di Serramanna in servizio a tempo indeterminato, inquadrati nell’area dei funzionari di elevata qualificazione, e che siano in possesso, al momento della scadenza dell’avviso fissata per il 9 febbraio 2026, dei requisiti essenziali: non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente, non aver riportato la valutazione della prestazione professionale con punteggio inferiore all’80 per cento del massimo attribuibile nell’ultimo triennio.

La selezione per i nuovi responsabili d’area dell’Ente arriva al culmine di un periodo agitato per il Comune di Serramanna sul versante del personale dipendente, sfociato nella proclamazione dello stato di agitazione da parte della Rsu, a gennaio 2025. Numero insufficiente di lavoratori, progressioni di carriera e buoni pasto: questi alcuni dei nodi della vertenza alla base della clamorosa presa di posizione dei dipendenti, a cui il Municipio ha risposto con una serie di nuove assunzioni che hanno in parte tamponato le falle nell’organico. A ottobre scorso sono arrivate le progressioni (avanzamento di carriera) per 12 dipendenti, ma il tavolo delle trattative è ancora aperto.

RIPRODUZIONE RISERVATA