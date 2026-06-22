Comune chiamato a pagare il bollo per un’auto fantasma 

C’è chi perde le chiavi di casa, chi dimentica il cellulare al bar e chi non riesce più a trovare nemmeno gli occhiali che ha in testa. Poi c’è chi perde, per anni, un’automobile. Anzi, un’auto intestata a un comune. Succede a Nuoro, dove una determinazione dirigenziale del 19 giugno racconta una vicenda che sembra uscita da una commedia all’italiana, ma che invece è tutta amministrazione pubblica.

La storia inizia con una notifica ricevuta dal Comune: un avviso di accertamento per il pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2023 di un veicolo targato Nu130435.

Fin qui nulla di strano. Se non fosse che, andando a verificare, gli uffici scoprono che quell’auto non risulta nel parco auto dell’ente. L’auto non si trova. Il veicolo è ancora formalmente intestato al Comune di Nuoro, ma nessuno sa dove sia finito. Non solo: dagli archivi non emergono nemmeno i documenti del mezzo. In altre parole, l’automobile esiste sulla carta, l’Agenzia delle Entrate reclama la tassa, ma nella realtà l’auto sembra essere scomparsa nel nulla.

Di fronte a questo piccolo mistero burocratico, la soluzione individuata dall’amministrazione è quella della “perdita di possesso”, la procedura prevista per comunicare al Pubblico registro automobilistico che il proprietario non ha più la disponibilità del veicolo.

Solo così il Comune potrà evitare di continuare a pagare il bollo per un mezzo che non possiede più, o che quantomeno non riesce più a rintracciare. Ma la vicenda riserva un altro dettaglio curioso. Per presentare la pratica al Pra occorre effettuare un pagamento online tramite il sito dell’Aci. Peccato che il Comune, come si legge nella determinazione, non disponga attualmente nemmeno di una carta di credito utilizzabile per i pagamenti telematici.

La soluzione? Utilizzare la carta personale della dirigente, che anticiperà l’importo necessario e verrà successivamente rimborsata dall’economo del Comune. La spesa prevista ammonta in totale a 35 euro, comprensivi dei diritti e delle commissioni di versamento.

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