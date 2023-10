Comune  certificato “family”  

Certificazione di “Comune family”. Bosa ha ottenuto il riconoscimento al termine del master in “Gestione delle politiche per il benessere familiare”, che ha visto tra le protagoniste la responsabile dell'area dei Servizi sociali Angela Cao. «Il raggiungimento di questo risultato è motivo di vanto per il nostro Comune – ha sostenuto il sindaco Piero Casula – è stato ottenuto per l’attenzione rivolta alle politiche per la famiglia. È una grande soddisfazione per l’intera amministrazione comunale». Questo progetto ha visto Alghero capofila in Sardegna con 14 comuni premiati nei giorni scorsi a Nuoro. «Uno degli obiettivi delle politiche di benessere familiare in Sardegna – evidenzia Casula- è quello di garantire sostegno, combattere la denatalità e lo spopolamento. E ancora promuovere la famiglia mettendo al centro il suo benessere, con un percorso virtuoso che vede il Comune impegnato in diverse politiche familiari». ( s.c. )

