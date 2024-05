«Comune, bene i conti ma niente sprechi» 

I conti 2023 del Comune vanno bene, i paletti imposti dalla legge sono rispettati tant’è – dice la Giunta- che l’annuale risultato di esercizio chiude con più 7,3 milioni dopo aver azzerato anticipatamente il disavanzo di 2,6 milioni di euro. I consiglieri di maggioranza (la minoranza si astiene o non partecipa alla votazione) approvano e i revisori dei conti danno un parere positivo anche se nel finale del documento favorevole aggiungono una nota che suona come campanello d’allarme per gli amministratori: «L’Organo di revisione sulla destinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione invita l’Ente a considerare prioritariamente la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche alla luce delle passività potenziali emerse nel 2023 ed evidenziate nella relazione», scrivono i tre revisori. Tradotto: mettete fieno in cascina perché il debito potrebbe riservare brutte sorprese. Niente sprechi, occhio alle spese correnti, al recupero dell’evasione e alla velocità di incasso di imposte e tasse che anche a giudizio della Corte dei conti procede lentamente.

Somme da incassare

Nei residui attivi (somme da incassare) pari a 37,5 milioni figurano oltre 7 milioni di euro dal 2018 e precedenti annualità, 1,8 dal 2019. 1,9 del 2020, 5,7 milioni del 2021 e 7,6 del 2022. Non considerando i 15 milioni dell’anno scorso, i crediti “stagionati” ammontano a 22 milioni di cui un terzo vecchi di cinque anni e oltre sul cui incasso non ci sarebbe da scommettere granché. Il Comune l’anno scorso ha stralciato 2,8 milioni di crediti ormai inesigibili riferiti in buona parte ai corrispettivi per le concessioni dei box dei mercati di via Cimarosa e Costa e a canoni di locazione degli appartamenti di proprietà comunale. A pesare anche la copertura dei servizi a domanda individuale, a fronte di entrate nel 2023 di 595 mila euro il Comune ha registrato spese per 1,2 milioni di euro con un grado di copertura pari al 48 per cento, comunque nei limiti imposti dal buon governo. A creare il disavanzo parecchi servizi erogati a famiglie con un reddito basso e quindi con esenzioni che in parte incidono nel bilancio regionale e comunale. Solo per gli asili nidi gli incassi superano il 50 per cento delle spese, il servizio delle mense scolastiche si attesta al 45, i mercati al 34 per cento, la sala conferenze il 21. Solo la partita contabile per l’utilizzo degli impianti sportivi chiude quasi in pareggio. 31 mila euro di spese e 29 mila di incassi: 90 per cento di copertura.

