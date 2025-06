Comune-barracelli, la guerra è finita 

Daniele Battaglia, 54 anni, è il nuovo comandante dei barracelli di Muravera. Nell’ultimo anno e mezzo aveva sostituito ad interim il comandante Paolo Boi, ufficialmente dimissionario con una lettera inviata al sindaco Salvatore Piu: in realtà ci furono diversi contrasti col primo cittadino e con una parte degli stessi agenti, contrasti che portarono ad uno strappo non più sanabile. Adesso il Consiglio comunale, dopo aver verificato il buon operato di Battaglia, lo ha nominato (quasi) all’unanimità capitano della compagnia per il prossimo triennio. Tre i nomi forniti dalla Compagnia sui quali il Consiglio è stato chiamato a esprimersi a scrutinio segreto: 10 i voti a favore di Battaglia, due per Daniele Lussu, neanche uno per Daniele Marcia (a votare Lussu non sarebbe stata l’opposizione ma due esponenti della maggioranza).

Le prime sei denunce

«In questi ultimi anni – spiega Battaglia – abbiamo lavorato col freno a mano tirato per problemi burocratici. Adesso garantiremo un controllo del territorio più assiduo, soprattutto per quanto riguarda gli incivili che abbandonano i rifiuti. Sono già sei le persone che, con una attività di indagine, abbiamo individuato e segnalato alle autorità competenti. Lasciavano la spazzatura nelle zone di Colostrai, dei giardini e a Costa Rei».

L’organico

Tra i compiti della compagnia, in base alla convenzione col Comune, quello di presenziare ai cosiddetti grandi eventi: «Daremo il nostro supporto durante l’isola pedonale, in via Roma. Garantiremo in particolare il servizio notturno».

Undici, al momento, gli agenti operativi ma altri quattro sono in arrivo. Due le donne: Barbara Codonesu, che ricopre anche l’incarico di segretaria e responsabile della sezione tutela animale e Stefania Murgioni. Una terza, Massimiliana Aiò, entrerà a breve. Tra gli altri incarichi Daniele Marcia è l’addetto al vestiario e alle attrezzature, Claudio Marongiu alla logistica, Daniele Lussu alla sicurezza sul lavoro mentre Gigi Zedda si occupa delle pubbliche relazioni a Costa Rei.

La sede

La sede (temporanea) è presso il Liceo («e cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore il preside Mario Sechi»).

«I cittadini – conclude Battaglia – ci vedono come una presenza importante. Ogni giorno qualcuno per strada ci ferma per delle segnalazioni. Apprezzano quello che facciamo e per noi questa è la soddisfazione più grande».

RIPRODUZIONE RISERVATA