Comune, atteso il ritorno di Saba 

Franco Saba si prepara a riprendere il suo posto alla guida del Comune di Ottana. Dopo la decisione del Tribunale del riesame di Sassari, che mercoledì ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco rieletto a giugno, si attende il passaggio formale che potrebbe sancire la fine della gestione commissariale. Ieri in serata non era ancora avvenuto.

Il commissario

«Aspettiamo una comunicazione ufficiale, al momento non ci è stato notificato nulla», spiega il commissario Giovanni Mario Basolu, nominato alla giuda del Comune dall’assessorato regionale agli Enti locali dopo la sospensione di Saba. Il commissario non nasconde di essere pronto a lasciare l’incarico: «Quando ho appreso la notizia dai giornali ho cercato di informarmi per capire cosa sarebbe successo. Sarà la Prefettura, che aveva adottato il provvedimento di sospensione, a doverlo revocare». La decisione del Riesame è arrivata accogliendo l’appello cautelare presentato dagli avvocati Gianluigi Mastio e Nicola Satta, difensori di Saba, contro il precedente diniego del Tribunale di Nuoro. Per il collegio sassarese non sussisterebbero più le esigenze che avevano giustificato i domiciliari. I giudici dovranno ora trasmettere il provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti. Il riferimento è all’articolo 11, comma 6, della legge Severino, secondo cui la sospensione cessa quando viene meno l’efficacia della misura coercitiva. Una sospensione che poteva durare sino a 18 mesi, mentre la misura cautelare fino ad un anno. Quindi, salvo l’esistenza di altre cause ostative, la Prefettura dovrà prendere atto del venir meno del presupposto della sospensione.

L’attesa

La comunicazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A quel punto Saba potrebbe tornare alle funzioni di sindaco e procedere alla nomina della Giunta, che di fatto sarà la stessa che era stata nominata. Ma qui i decreti furono annullati dal Tar Sardegna perché Saba li firmò mentre era ai domiciliari. Il vicesindaco e assessori infatti, rappresentati da Antonello Rossi, hanno impugnato quella sentenza davanti al Consiglio di Stato. La vicenda giudiziaria rimane: Saba è imputato, insieme a Fabrizio Porcu, nel processo per tentata concussione legato alle presunte pressioni su Enel Green Power per favorire l’assunzione di Porcu nei lavori per il Bess.

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