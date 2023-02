Comune, arrivano 28 dipendenti 

Ventotto dipendenti a tempo, altri dieci con contratto fisso. Una boccata d’ossigeno per gli uffici comunali dove da anni regna una cronica carenza di personale. Il nuovo piano - finanziato con risorse comunali e in parte regionali - è stato varato dalla Giunta nei giorni scorsi.

Gli obiettivi

Nove in tutto i progetti definiti dai settori comunali e approvati dall’esecutivo di via Porcu. Fra le novità rispetto allo scorso anno c’è il riordino dell’archivio storico dell’anagrafe - con l’obiettivo di rendere efficienti una serie di attività solitamente dispendiose, come la consultazione e la ricerca di documenti per i certificati storici richiesti dai cittadini - e lo smaltimento dell’arretrato nei procedimenti di annotazione nei registri di stato civile. Per il resto si punta sul “miglioramento dei tempi di erogazione di benefici economici del servizio Pubblica istruzione, tenuta albo associazioni culturali e verifica rendiconti economici”, sul potenziamento dei servizi online nel settore Politiche sociali che richiede un progetto per il “supporto ai cittadini nell’utilizzo e accesso dei servizi online, gestione pratiche online”.

Previsto anche un supporto al nuovo servizio di pianificazione della mobilità, e quattro impiegati - tecnici e amministrativi - per il recupero dei crediti legati ai condoni in arretrato. Informatici per rafforzare la capacità di gestione informatica dei settori comunali, ma si pensa anche al settore Tributi con l’arrivo di istruttori contabili che dovranno occuparsi dell’annoso problema dell’evasione fiscale, fra aggiornamento banche dati Imu e Tari e accelerazione dei processi contabili in entrata.

In servizio da oggi