Comune, arriva il commissario 

Le improvvise dimissioni di ieri da parte dell’assessora Francesca Uras determinano lo scioglimento del Consiglio comunale di Magomadas, che ora sarà commissariato in attesa del primo turno utile delle elezioni, previsto per la prossima primavera, quando in ogni caso nel piccolo Comune della Planargia si sarebbe andati alle urne.

Lo scioglimento

Con le dimissioni di Francesca Uras rimanevano in carica, compreso il sindaco Emanuele Cauli, soltanto cinque consiglieri, numero insufficiente per la prosecuzione della legislatura. Avevano infatti abbandonato il Municipio altri cinque fra assessori e consiglieri nel periodo delle polemiche derivanti dall'impianto dalla realizzazione dell'impianto di smaltimento dei fanghi: Rosa Cossu, Fabiana Sanna, Patrizia Piras, Alice Pardini, Marco Presenti.

Attualmente altre a Uras l’assemblea civica era formata da Cauli, dal suo vice Giambattista Carta, l'altro assessore Fabrizio Mura e dai consiglieri Alessandro Pala e Francesco Zarelli.

«Gesto immotivato»

Il sindaco Emanuele Cauli è sorpreso da queste dimissioni: «Un gesto immotivato, poco responsabile nei confronti della comunità che ci ha dato fiducia e che, faticosamente, stava cercando di trovare la strada per uscire dall'incubo del commissariamento. Non ho parole, si interrompe bruscamente una programmazione complessa che metteva in moto tantissime risorse a beneficio della comunità e del territorio. Ringrazio tutti coloro che fino ad ora hanno creduto nel nostro operato e che, sono certo, continueranno a credere nel cambiamento in positivo di una comunità bella e preziosa, come è quella del piccolo borgo di Magomadas e di tutto l'incantevole territorio della Planargia». E Cauli non ha dubbi: «Ricandidarmi? Certo, mi ripresenterò al giudizio degli elettori».

