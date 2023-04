Comune, appello ai commercianti 

Dopo i primi incontri con commercianti ed esercenti di Villacidro, l'assessorato alle Attività Produttive chiama a raccolta gli operatori economici per conoscere esigenze, criticità e proposte utili a migliorare la fruibilità dei servizi nel centro storico.

«Sulla base di quanto è emerso durante gli incontri, abbiamo strutturato un questionario a risposta multipla, che invieremo via e-mail a tutti i commercianti entro la prossima settimana», specifica l'assessora alle Attività Produttive, Loredana Porcu. «Si potrà rispondere direttamente online e in maniera anonima con un modulo a risposta multipla. I dati raccolti saranno elaborati dal Servizio sistemi informatici e utilizzati per programmare interventi utili a migliorare la capacità attrattiva ed economica delle nostre attività».

Una delle questioni più sentite e condivise, emersa durante gli incontri con l'amministrazione, è legata alle difficoltà logistiche come parcheggi, disagi nel carico scarico merci e scarsità di posti auto riservati a disabili.

«Gli uffici non hanno ancora acquisito gli indirizzi di posta elettronica di diverse attività commerciali, in particolare di quelle di nuova costituzione. Pubblicheremo a breve un annuncio, affinché tutti possano chiedere di essere inseriti nell'elenco e partecipare al questionario», conclude l'assessora. (m. m.)

