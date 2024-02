«Comune, amministrazione a rilento» 

Pochi Consigli comunali, poche convocazioni delle commissioni, attività amministrativa al rilento da diversi mesi; a puntare il dito sull’inerzia del governo cittadino non è solo l’opposizione ma anche alcuni consiglieri di maggioranza che accusano il primo cittadino d’essere troppo concentrato sulla campagna elettorale e poco sui problemi della città.

Lo scorso mese Federico Melis, eletto nella lista “Mauro Usai Sindaco”, ufficializzò l’uscita da quest’ultima assieme alla collega Gianna Concu, per passare al gruppo misto: «Ci sono mozioni da votare, interrogazioni da presentare, importanti variazioni di bilancio da discutere – dichara ora – eppure da tempo l’attività amministrativa è ferma al palo. Sulle questioni che interessano la Giunta l’iter è invece molto veloce: un esempio su tutti è la modifica del reticolo idrografico, passato in Consiglio in tempi record. Per altre questioni, come per esempio la modifica del regolamento per la costituzione dei comitati di quartiere (quotidianamente richiesti dai cittadini), il tempo sembra essersi fermato».

Urgenze trascurate

Sulla medesima frequenza il pensiero di Gianna Concu: «Alcune commissioni ancora non si sono nemmeno riunite. Avevo pronto un ordine del giorno da presentare in Consiglio riguardo una grave dinamica che interessava la sanità pubblica cittadina, ma è passato così tanto tempo dalla convocazione di una conferenza dei capigruppo, che l’urgenza è rientrata». Il consigliere di maggioranza Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias) rincara la dose: «Il sindaco si occupi della città, la sta trascurando. Ci sarebbe da intervenire su tante questione, non ultimo un nuovo regolamento del trasporto scolastico e della mensa, alla luce del dimensionamento che prevede l’accorpamento dell’istituto comprensivo Arborea con una parte al Nivola e l’altra all’Allori».

Le repliche

Per il sindaco Mauro Usai la realtà è ben diversa: «La verità è sotto gli occhi di tutti, basta osservare i tanti cantieri operanti, il fermento attorno agli eventi organizzati, il turismo in continua crescita».

Per la capogruppo del Pd Franca Fara i lavori proseguono senza particolari patemi: «A breve – dichiara – saranno discussi i temi del piano particolareggiato del centro matrice e lo sgravio sulla Tari per chi adotta un cane, questioni ancora non affrontate per motivi legati alla complessità delle pratiche e non di certo, come dice qualcuno, per via delle imminenti votazioni».

Clima elettorale

L’opposizione lamenta da tempo la farraginosità amministrativa: «In maggiornaza non sono sereni – sostiene Simone Saiu (Insieme) – e hanno paura di come potrebbero votare o non votare molti dei membri della stessa maggioranza. In risposta a una mia interrogazione avevano garantito sarebbe stata ripristinata la diretta radio per i Consigli: siamo ancora in attesa».

Lapidario Luigi Biggio (FdI): «Il sindaco è stato eletto per amministrare la città e non per fare il procacciatore di voti per il proprio candidato».

