“Comune amico della famiglia”, premiati i progetti sociali 

La Giunta comunale ha ottenuto la certificazione di “Comune amico della famiglia”. Nei giorni scorsi le premiazioni e il sindaco Giovanni Orrù va orgoglioso delle politiche adottate nel centro che amministra da tanti anni con i servizi offerti dai servizi sociali ai quali si affiancano i progetti del Servizio civile. Ecco allora che gli anziani possono farsi aiutare dai volontari a fare la spesa o essere accompagnati a visite mediche. E poi ci sono le politiche per il rimborso dei libri, dei costi di trasporto scolastico, lo spiaggia day, corsi per l’utilizzo del defibrillatore, corsi di inglese. «È stata una bella esperienza. Abbiamo avuto un confronto con realtà importanti per trovare nuovi stimoli e fare meglio», dice il sindaco Giovanni Orrù. ( a. o. )

