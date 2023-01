Comune, al via i concorsi per dieci posti 

L’ingresso dei nuovi dirigenti comunali è stato ufficializzato nei giorni scorsi con il decreto di nomina firmato dal sindaco Graziano Milia: Raffaele Cossu e Anna Maria Ravastini vengono confermati negli stessi settori guidati sinora, stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato dopo aver superato i concorsi svolti lo scorso anno. Gli altri due sono nuovi: Giuseppe Loddo, che va all’Edilizia privata, e Leonardo Erriu agli Affari generali, servizi demografici e Urp. Il quinto in arrivo, che guiderà l’Ambiente, verrà ufficializzato nei prossimi giorni. «Si torna a 12 dirigenti», sottolinea Sanna, «questo consentirà di ripartire meglio il lavoro e ridurre i tempi per smaltire le pratiche».

Nuovi dirigenti comunali - due già assunti nei giorni scorsi, altrettanti stabilizzati, e uno in arrivo - e alcuni settori del Municipio che vengono separati per cercare di accelerare l'attività amministrativa. Mentre si lavora ai primi concorsi in partenza quest'anno per assumere dieci nuovi dipendenti, altri venti fra il 2024 e il 2025.

Nuovi dirigenti comunali - due già assunti nei giorni scorsi, altrettanti stabilizzati, e uno in arrivo - e alcuni settori del Municipio che vengono separati per cercare di accelerare l'attività amministrativa. Mentre si lavora ai primi concorsi in partenza quest'anno per assumere dieci nuovi dipendenti, altri venti fra il 2024 e il 2025.

«Un nuovo assetto che ci consentirà di dare maggiori risposte alla città, a partire dall'assessorato all'Ambiente che nei prossimi mesi sarà concentrato sul fronte dell'energia e dell'erosione costiera, oltre ai servizi di igiene urbana e della manutenzione del verde», dice il vicesindaco Tore Sanna. Fra le nuove sfide a cui si sta lavorando c'è quella di due comunità energetiche, una in centro, l'altra nella zona artigianale.

I nuovi dirigenti

L’ingresso dei nuovi dirigenti comunali è stato ufficializzato nei giorni scorsi con il decreto di nomina firmato dal sindaco Graziano Milia: Raffaele Cossu e Anna Maria Ravastini vengono confermati negli stessi settori guidati sinora, stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato dopo aver superato i concorsi svolti lo scorso anno. Gli altri due sono nuovi: Giuseppe Loddo, che va all’Edilizia privata, e Leonardo Erriu agli Affari generali, servizi demografici e Urp. Il quinto in arrivo, che guiderà l’Ambiente, verrà ufficializzato nei prossimi giorni. «Si torna a 12 dirigenti», sottolinea Sanna, «questo consentirà di ripartire meglio il lavoro e ridurre i tempi per smaltire le pratiche».

Riordino dei settori

Obiettivo che si intende perseguire anche con la separazione di alcuni settori: Edilizia privata e Urbanistica in primis, ma anche Ambiente e Servizi tecnologici. «In questo modo l’Urbanistica si potrà concentrare sulla pianificazione, su Puc e Pul prima di tutto», spiega il vicesindaco, «mentre l’Edilizia privata marcerà per conto proprio sul fronte dei condoni». Stesso discorso per il settore Ambiente che viene accorpato con Protezione civile e Mobilità sostenibile, e diviso dai Servizi tecnologici che in questi due anni hanno avuto la priorità e rallentato l’iter delle politiche ambientali.

I nuovi concorsi

Nel frattempo si lavora per i primi concorsi - che non venivano fatti da anni - per assumere nuovi dipendenti, dieci ogni anno sino al 2025. «Non basteranno comunque a coprire il turnover», ammette Sanna, «nei prossimi tre anni andranno via una cinquantina di persone e noi riusciremo a portarne dentro trenta. A meno che non migliori ulteriormente la percentuale di autonomia finanziaria del Comune, il che significa una maggiore riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio comunale: in questo caso le assunzioni potrebbero essere il doppio».

All’orizzonte ci sono le nuove sfide ambientali: un piano strategico per l’energia e il clima, e un focus sull’erosione costiera, con incarico già affidato per avere una fotografia attuale del territorio. E l’ambizione di costituire in città due comunità energetiche: una fra viale Colombo, via Turati e via della Musica, l’altra a Sa Serrixedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata