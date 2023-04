Comune-Abbanoa, c’è l’accordo 

Negli anni avevano maturato reciprocamente debiti e crediti. Ora si è arrivati a una soluzione, con l’approvazione di uno schema di atto di transazione che verrà firmato nei prossimi giorni. Da una parte il Comune di Terralba dall’altra la società Abbanoa: l’accordo è una tappa obbligatoria dopo il passaggio della gestione delle reti idrico fognarie alla società di gestione idrica, a partire dal 2005. Un percorso lungo, che si è concluso solamente lo scorso 14 aprile, quando il Consiglio comunale di Terralba ha dato il via libera all’atto di transazione. «Si tratta di un accordo tacito che ebbe origine con il subentro di Abbanoa», specifica il sindaco Sandro Pili.

La partita

Con la gestione del servizio idrico, Abbanoa si fece carico di oneri che in precedenza venivano assolti dal Comune: «I mutui in corso per la realizzazione di reti idriche e fognarie e le spese di gestione e manutenzione delle reti, secondo la normativa regionale» prosegue il sindaco. Spese che nei primi anni di costituzione, non poté affrontare la nuova società: «Essendo appena sorta Abbanoa, il Comune di fatto proseguì a gestire le reti e a pagare i mutui fino a quando la società non si strutturò per poter affrontare le spese. Parliamo degli anni dal 2005 al 2007 – sottolinea Pili – Il Comune quindi ha maturato un credito di 1 milione e 113 mila euro».

L’accordo

«Nel frattempo il Comune ha accumulato debiti del valore di 363 mila euro nei confronti di Abbanoa, per bollette di consumi idrici. Il Comune, d’accordo con il gestore idrico non ha pagato perché attendeva la stipula dell’atto di transazione per la compensazione dei debiti e dei crediti», commenta il sindaco che sottolinea poi un altro aspetto importante: «Facendo la differenza tra il credito del Comune e il debito dell’amministrazione verso Abbanoa, risulta che la soocietà di gestione deve versare 750 mila euro. A oggi – conclude Pili – la somma non è disponibile per vari motivi di natura tecnico-contabile, come ha spiegato Abbanoa. Si presume di riceverla entro l’anno».