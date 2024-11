Comune a un passo dal disastro finanziario 

Una storia sbagliata, per dirla con Fabrizio De André, e soprattutto molto cara: tra 4,2 e 3,6 milioni di euro in conto Comune da scaricare, forse, in larga parte alla Regione e, sicuramente, in capo agli oristanesi, dal più piccolo all’ultracentenario, che in questa faccenda pagheranno senza avere colpa: 133 euro all’anno.

La storia

Nel 1986 l’amministrazione del sindaco Giorgio Gaviano chiede e ottiene da Gavino Porcu la concessione per due anni di un terreno di 5 ettari tra Oristano e Silì, località “Pauli Mattauri”, per scaricare non più di 180mila metri cubi di rifiuti inerti. Allo scadere dei due anni il settore Ambiente della Regione contesta al Comune di aver rinvenuto «rifiuti di tipologia differente da quelli autorizzati» in particolare carcasse di auto e «rifiuti putrescibili di origina organica»: di tutto e di più, una dependance della discarica di “Bau Craboni”. I tecnici regionali aggiungono che, nonostante le indicazioni, il terreno non è stato recintato e neppure sorvegliato: un immondezzaio dove ciascuno poteva scaricare liberamente.

In tribunale

Il Comune tira avanti come se niente fosse, salta la scadenza dei due anni e disattende la clausola che lo obbligava a restituire al proprietario il terreno bonificato. Gavino Porcu ricorre al Tribunale che nel 2010 impone al Comune la chiusura della discarica e la sistemazione dell’area. Non succede nulla, finché il 6 ottobre 2023 il Tar su ricorso dell’avvocato Raffaele Soddu, legale del proprietario, ordina al Comune di dare «integrale ottemperanza alla sentenza entro 90 giorni» e nomina commissario ad acta il dirigente del servizio ambiente della Provincia, Raffaele Melette.

Il conto

Allo scadere dei tre mesi la Giunta dispone 100mila euro per le prime spese e blocca nel bilancio ordinario 862mila euro indicati nel 2005 dal tecnico del Tribunale. Dopo 19 anni il conto sale: tra 3,6 milioni e 4,2 milioni, scrive il 16 luglio il commissario Melette. Il Comune impegna il massimo consentito dal bilancio: 962.462 euro; la restante parte, 2.698.537 euro, l’ha chiesta alla Regione a valere sui finanziamenti per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio i cui termini di presentazione della domanda sono scaduti ieri grazie a una proroga di dieci giorni. La soluzione è nelle mani della Regione. Potrebbe accettare la domanda in tutto, in parte o per niente il che per il Comune sarebbe un disastro finanziario. Intanto di proroga in proroga si è arrivati all’ultima: entro agosto 2025 quel terreno va ripulito.

