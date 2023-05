Comune a caccia di un direttore per la scuola civica di musica 

Resterà in carica per tre anni e sarà chiamato a gestire la scuola proprio ora che le iscrizioni, per fortuna, hanno subito un’impennata senza precedenti. La scuola civica di musica di Villacidro (alla quale afferiscono anche altri comuni del territorio) va a caccia di un direttore amministrativo. Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e spiega tutte le mansioni alle quali il prescelto dovrà assolvere. Pratiche amministrative, bilanci, gestione del personale, proposte per il consiglio d’amministrazione e altro. Il compenso previsto è di seimila euro all’anno e i termini per presentare le domande al Comune di Villacidro scadranno il 15 giugno. ( m. m. )

