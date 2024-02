Comune a caccia di nuove soluzioni abitative: incontri con i residenti e con chi cerca alloggio 

Il 5 e 6 marzo al Teatro del segno di via Quintino Sella, a partire dalle 17.30, ripartono le attività relative al progetto “Soluzioni abitative innovative a Is Mirrionis”.Previste performance di teatro partecipativo aperte ai residenti del quartiere e a quanti saranno interessati, per illustrare il progetto che prevede la progettazione di soluzioni abitative condivise per promuovere modelli di housing solidale, soluzioni di convivenza intergenerazionale e nuove relazioni di vicinato. proprietari privati, anziani e giovani studenti che risiedono nel quartiere o che sono alla ricerca di un alloggio.Per informazioni: abitare.iti.ismirrionis@gmail.com

