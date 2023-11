Comune a caccia di fondi 

Quasi due milioni di euro. È la richiesta di finanziamento fatta dal Comune di Nuoro alla Regione alcune settimane fa e accompagna il documento col programma ufficiale sull’Europeade che dal 24 al 28 luglio 2024 si terrà in città. Sabato la firma del contratto col comitato organizzatore, ma ora il Comune va a caccia delle risorse. Quella dei soldi per ora è un’incognita. Circa 400 mila saranno garantiti dalle quote di iscrizione pagate dai singoli partecipanti alla kermesse internazionale, ma non bastano. Ufficialmente, infatti, i soldi, della Regione attualmente non sono disponibili.

«Non sono previsti bandi al riguardo», fanno sapere dall’assessorato guidato da Gianni Chessa. Servirebbe l’intervento del Consiglio regionale in sede di manovra finanziaria. Il sindaco Andrea Soddu si dice tranquillo: «Abbiamo parlato con l’assessore Chessa, siamo sereni. Sarà fatto un collegato alla Finanziaria».

Le risorse

In assessorato la risposta è secca. Viene confermata la richiesta arrivata da parte del Comune, di circa 1,9 milioni. «Le risorse pubbliche vengono assegnate solo attraverso un bando e in questo momento non ne sono previsti», spiegano. Insomma, la procedura dovrebbe passare per forza dal Consiglio regionale. «Si tratta di un evento che sarà una vetrina per la Sardegna - spiega Soddu - abbiamo fatto degli incontri». Non può essere inserita nei grandi eventi perché non è strutturale. «Abbiamo dimostrato - spiega il primo cittadino - che si tratta di una vetrina importantissima per tutta la Regione e non solo per Nuoro. Chi viene all’Europeade si ferma e gira la Sardegna, si organizza le vacanze, in camper, negli hotel. La città si sta preparando, una volta alla settimana ci si riunisce per avere il quadro della logistica, fare il punto sulle scuole che ospiteranno i gruppi e dove mangeranno. Abbiamo già visitato lo stadio e le piazze dove si terranno gli spettacoli». Le risorse - assicura Soddu - saranno anche comunali. Ogni partecipante paga una quota di 120 euro: 80 andranno all'amministrazione. Non solo. Si va a caccia di soldi privati. Potenzialmente la vetrina offerta con la condivisione di video e foto sui social dai partecipanti può avere un grandissimo impatto. «Abbiamo previsto un crowdfunding, un investimento per i privati e aziende come sponsor - prosegue Soddu - che potranno detrarre dalle tasse. Pensiamo a sponsor come le grandi compagnie di navigazione e aeree». Insomma, una corsa contro il tempo per reperire le coperture finanziarie.

La manifestazione

La 59esima edizione dell’Europeade a Nuoro è stata ufficializzata sabato nella sala di rappresentanza del Comune dal sindaco, dal presidente del Comitato internazionale Rudiger Hess, dal segretario Peter De Vos e dal rappresentante sardo, Peppino Salis. La manifestazione riunisce oltre cinquemila persone da tutta Europa e attraverso il folklore, la cultura, la musica e le tradizioni celebra e promuove la pace e l’unità tra i popoli.

