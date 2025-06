Comunali, vigilia all’insegna del fair play 

Niente stilettate e attacchi polemici: dal confronto pubblico tra i tre candidati a sindaco di Monastir la verve polemica e gli attacchi personali sono rimasti fuori. E chi si aspettava battaglia sui temi più importanti per la cittadina (urbanistica, servizi sociali e al cittadino, anziani, sicurezza, centro migranti, tra gli altri) è rimasto deluso. Davanti ad alcune centinaia di persone nell’anfiteatro della piazza Cervi e Govoni, Alessio Marotto, Raimondo Sanna e Paola Ugas hanno dispensato sorrisi e fair play, attenti a non farsi male, e nelle risposte alle domande della gente, molte risposte hanno avuto dei tratti in comune.

Cento giorni

Il futuro del centro servizi del territorio (struttura realizzata e mai aperta nell’ex asilo Esmas) e del centro teatrale da 400 posti dell’Unione dei Comuni costruito nel 2007 con un finanziamento europeo di 3 milioni e 500 mila euro, e mai inaugurato, valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico. E ancora: attenzione agli anziani («I diversamente giovani rappresentano i due terzi della popolazione», ha rilevato Alessio Marotto, con Paola Ugas che li considera «di diritto meritevoli di servizi alla loro portata») e alle associazioni: nelle domande poste dal pubblico c’era tutto questo e non sono mancati i quesiti «sulle cose da fare nei primi cento giorni di amministrazione». «Tre cose fondamentali. rimettere in moto la macchina amministrativa, riordino e pulizia del territorio per prevenire gli incendi e lavorare per la sicurezza dei cittadini», ha detto Paola Ugas, «ma non saranno semplici, arriviamo ad amministrare con un bilancio approvato».

«Riserveremo attenzione alla pulizia del territorio, manderemo una Pec al prefetto per la questione migranti»: ecco i primi 100 giorni da (eventuale) primo cittadino di Alessio Marotto.

Sicurezza

«Ho paura ad uscire la sera, cosa intendete fare per il centro migranti e per la presenza dei migranti nelle strade del paese», ha incalzato una donna ricevendo risposte, per forza di cose, lontane dall’essere risolutive. «Si avverte la poca sicurezza, ma Monastir non può essere considerato un paese razzista. Una delle prime cose è quella di rivedere i vigili in strada, interloquire con prefettura e questura per provare a istituire il punto di polizia nel centro migranti», ha detto Raimondo Sanna.

«La comunità di Monastir non è razzista ma è un paese che ha bisogno di sicurezza», ha detto anche Alessio Marotto, che ha parlato del «sovraffollamento del Cpa con 307 ospiti e della richiesta di un presidio fisso h 24 all’ingresso di Monastir. I vigili non sono sufficienti».

«Mai stati razzisti, ma non si può derogare al Comune di Monastir la questione del centro migranti», ha ribadito Paola Ugas.

Poco meno di 5 mila abitanti, ex regina degli agrumi del Campidano e con una vocazione agricola derubricata oggi alla voce patate, nel dibattito preelettorale i monastiresi hanno interrogato i candidati anche sugli «sull’errore che non potete fare e come intendete non farlo».

«Non ascoltare i cittadini e rinchiudersi in municipio», ha detto Alessio Marotto.

«Occorre non dimenticare questa una piazza piena di gente e che sono proprio i cittadini che decidono», è stata la risposta di Raimondo Sanna. Per Paola Ugas, invece, l’errore più grande sarebbe «sottovalutare le esigenze dei cittadini e chiudersi all’interno del palazzo comunale».

