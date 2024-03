Comunali, verso una corsa a quattro 

Tris d’assi più la donna: di picche o di fiori, lo decideranno i cittadini di Calasetta alle prossime elezioni comunali

La sindaca Claudia Mura dice che “l’attuale maggioranza, con il coinvolgimento di nuove forze, intende proseguire il progetto presentato e voluto dai cittadini 5 anni fa, consapevole di poter contare sulle migliori esperienze maturate dal gruppo». Sottolinea anche che «gli obiettivi, a suo tempo proposti ma realizzati solo in parte, rimangono la tutela del territorio, il potenziamento dei servizi alla persona e la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo e per le quali abbiamo già ottenuto ingenti finanziamenti. Calasetta deve rimanere la comunità dei tabarchini da promuovere nel mondo, senza diventare un villaggio turistico che si accende per un mese l’anno».

E se da un lato l’amministrazione uscente può contare sulle attenuanti dell’inesperienza e della pandemia, dall’opposizione dicono di essere al lavoro «per creare un’alternativa credibile - dice Angelo Serrenti del gruppo di opposizione Calasetta turistica - le aspettative dei nostri concittadini sono elevate, nessuno può permettersi di sbagliare. Posso assicurare fin d'ora che ogni decisione verrà presa con senso civico e alta responsabilità». Intanto c’è chi si sta organizzando dall’esterno. «Rappresentiamo una proposta seria di cambiamento - dice Silvano Farris, ex sindaco di Buggerru ma da oltre 20 anni, cittadino di Calasetta - con una compagine dove esperienza, competenza e serietà si incontrano con l'entusiasmo di mettersi a disposizione della comunità. Il nostro progetto parte dal presupposto di andare oltre le divisioni e gli steccati eretti negli ultimi lustri: solo così potremo restituire una Calasetta accogliente ed attrattiva, dove tutti i cittadini possano sentirsi rappresentati». Turismo come volano di rilancio e attività economica principale alla quale si collegano inevitabilmente tutti gli altri settori sono alla base del programma e lista di Antonello Puggioni, pronto da mesi con lista chiusa di 8 uomini e 4 donne. «Se saremo noi, ad essere eletti dai nostri concittadini, ci troveremo davanti ad una stagione estiva già iniziata ma non avremo timore di intraprendere fin da subito le azioni necessarie come la pulizia delle spiagge, i servizi».

